PS5 Pro, ¿realmente necesitamos una renovación de este tipo?

Después de tantas filtraciones sobre PS5 Pro, y con una fecha de lanzamiento marcada en teoría para finales de este año, es inevitable preguntarse si realmente es necesaria una renovación de este tipo. Creo que es un tema interesante, y por eso he querido dar forma a este artículo, donde vamos a analizar todas las claves que rodean a la próxima consola de Sony.

Si se cumplen todas las filtraciones que hemos ido viendo hasta el momento PS5 Pro llegará al mercado cuatro años después del lanzamiento de PS5. Esto supone una diferencia mayor de la que hubo entre el lanzamiento de PS4 y PS4 Pro, ya que entre ambas la diferencia fue de menos de tres años desde el lanzamiento de la primera.

Esa mayor diferencia tiene una explicación, y es que la transición generacional de PS4 a PS5 ha sido más lenta que en la generación anterior, y al mismo tiempo esta consola ha tardado más tiempo en empezar a marcar una diferencia verdaderamente clara frente a PS4 Pro. A lo largo de esos cuatro años han ido llegando juegos exclusivos a PS5 con los que la consola ha podido demostrar el salto generacional que representa, pero en general nos ha dejado con la sensación de que este ha sido mediocre en muchos aspectos si lo comparamos con la evolución que se produjo al saltar de PS3 a PS4.

El tiempo no pasa en balde, y durante esos cuatro años PS5 también ha ido mostrando signos claros de falta de potencia que hemos visto en numerosos juegos, un tema que tuve la oportunidad de tratar en un artículo dedicado al agotamiento de PS5. Seamos sinceros, cuando una consola que fue promocionada como un sistema 4K capaz de llegar a resolución 8K tiene que empezar a mover juegos en 720p con reescalado es porque su hardware ya no puede dar más de sí, y eso es lo que ha ocurrido con esta consola.

PS5 Pro al rescate par evitar una fuga de usuarios a PC

Sony reconoció, cuando lanzó PS4 Pro, que esta consola llegaba al mercado como un intento de la compañía de retener a los jugadores más exigentes que querían jugar a sus títulos favoritos con una mayor resolución y fluidez, y que estaban considerando seriamente la posibilidad de dar el salto a un PC.

Gracias al cambio de GPU y al reescalado checkerboard pudo mover algunos juegos en 4K, aunque en la mayoría de los casos tenía que bajar de esa cifra para que el rendimiento no se hundiera. Los más exigentes, como Cyberpunk 2077, se mueven a 1080p en esa consola, mientras que en PS4 funciona a 720p, una comparativa sencilla que demuestra la diferencia de potencia entre ambas.

PS5 se encuentra en una situación de agotamiento parecida a la que vivió PS4 cuando se produjo el lanzamiento de PS4 Pro, aunque no es tan marcado porque esta consola está mejor equilibrada a nivel CPU y GPU, y porque tiene la ventaja de contar con un SSD de alto rendimiento que mejora muchísimo la experiencia de juego al reducir los tiempos de carga.

Esta realidad es precisamente la que hace que PS5 Pro tenga sentido. La consola llegará con un objetivo claro, revitalizar el mercado de las consolas de la generación actual y evitar de nuevo que los usuarios que se han cansado de su PS5 y que quieren algo más potente decidan vender su consola y comprarse un PC. Puede que alguno me diga que las franquicias exclusivas de Sony también ayudan a fidelizar a los jugadores de PlayStation, pero hoy en día esto tiene menos peso, porque dichas franquicias están llegando cada vez más a PC.

¿Tiene sentido lanzar una PS5 Pro este año?

La verdad es que en líneas generales tiene el mismo sentido que tuvo en su momento PS4 Pro. Este tipo de renovaciones intergeneracionales representan una evolución menor de la consola original que abrió su generación, y hace unos años habría sido impensable, pero con lo largos que se han hecho los ciclos de vida de las consolas actuales es la única opción que tienen los grandes del sector de seguir compitiendo con el mundo del PC a nivel de hardware, y de no limitarse a comercializar el mismo producto obsoleto durante diez años.

PS5 Pro posicionará como una opción premium, es decir, como una consola de mayor potencia y resolución que incluirá tecnologías más avanzadas, y que será capaz de mejorar los juegos de PS5 y de ofrecer una experiencia en juegos más cercana a la que podríamos tener con un PC de gama media actual. Como contrapartida tendrá un precio de venta superior, y esto es lo que puede acabar generando cierto rechazo si dicho precio no se sitúa en un nivel razonable.

Sony hizo muy bien las cosas con PS4 Pro, porque dicha consola llegó al mercado con el mismo precio que tuvo en su lanzamiento PS4, y esta última bajó de precio a un nivel muy asequible. Todo cuadró a la perfección, la primera quedó como una opción premium para usuarios exigentes pero con un precio asequible, y la segunda posicionó como una alternativa más barata dirigida a aquellos que se conformaban con una experiencia 1080p y 30 FPS.

En este caso lo ideal sería que Sony repitiese esa misma estrategia, es decir, que PS5 Pro llegue al mercado con un precio de 499,99 euros y que PS5 baje de precio hasta los 399,99 euros, pero por desgracia no creo que esto vaya a ocurrir. Sony subió el precio de venta de PS5 tiempo después de su lanzamiento, y solo la hemos encontrado disponible por menos de 500 euros en ofertas temporales que apenas han durado unos pocos días.

¿Qué precio tendrá esta consola?

Lo más probable es que el precio de PS5 Pro ronde los 600 euros, una cifra que sería lo bastante razonable como para atraer al gran público y que al mismo tiempo daría margen suficiente a Sony para no tener que bajar demasiado el precio de PS5, ya que para diferenciar a ambas consolas le bastaría con reducir el precio de esta última hasta los 449 o 499 euros como máximo (en el caso del modelo con unidad óptica). El modelo sin unidad óptica debería bajar hasta los 349 o 399 euros.

Ese escenario que acabo de describir sería muy positivo para Sony, y es precisamente lo que hace que el lanzamiento de PS5 Pro se pueda convertir en un movimiento muy acertado por parte de la compañía japonesa, ya que por un lado tendrá en el mercado una nueva consola premium con la que dar un soplo de aire fresco al mercado, y por otro lado estará ofreciendo los modelos anteriores a un precio más asequible, lo que podría darles también una segunda vida e impulsar las ventas.

Sony podría optar también por lanzar PS5 Pro a un precio más alto, de hecho he visto algún rumor que apunta a los 649-699 euros, pero esto la colocaría en una posición más complicada y podría actuar como barrera psicológica para muchos compradores potenciales, que quizá estén dispuestos a gastar 600 euros pero no 700 euros en esa nueva consola. Veremos en qué queda todo esto al final, ya que Sony es la que tiene la última palabra, pero lo dicho, lo ideal sería no superar la barrera de los 600 euros.

Imagen de portada generada con IA.