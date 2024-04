Windows 12, a qué está esperando Microsoft y cuándo podría llegar

Fueron muchos los rumores que aseguraban que Windows 12 iba a llegar a finales de este año, pero finalmente resultaron ser falsos. Lo que veremos a finales de año será Windows 11 24H2, una importante actualización con la que Microsoft reforzará su apuesta por la IA en dicho sistema operativo, y que servirá de base para construir futuras actualizaciones tanto para este como para próximos sistemas operativos.

Entonces, ¿qué ha pasado con Windows 12? Pues muy sencillo, que de momento queda en el limbo y a la espera de que Microsoft termine de «deshojar la margarita». Es importante ser claros, la pregunta que debemos hacernos no es sin Microsoft lanzará Windows 12, esto podemos darlo por seguro, la pregunta es cuándo lo hará, y la verdad es que ahora mismo dar una respuesta concreta es complicada.

Por qué estamos seguros de que habrá un Windows 12

Cuando se produjo el lanzamiento de Windows 10 Microsoft se planteó que dicha versión sería la última, y que a partir de ahí solo lanzaría actualizaciones que lo pondrían al día y que mejorarían la seguridad y el rendimiento, y que añadirían nuevas funciones. El gigante de Redmond no iba de farol, pero al final ya sabemos lo que ocurrió, que la compañía decidió dar marcha atrás y lanzar Windows 11, un sistema operativo que no ha tenido ni de lejos la acogida que tuvo Windows 10.

Windows 11 llegó al mercado en octubre de 2021, lo que significa que en octubre cumplirá tres años de vida. Es un sistema operativo joven para los estándares que manejamos en este sector, y está preparado para soportar tecnologías y componentes de última generación, lo que significa que todavía no necesita realmente un sucesor.

Para entender mejor esto basta con ver el ritmo de lanzamientos que ha venido Manteniendo Microsoft. Windows 11 llegó al mercado cuando Windows 10 tenía seis años, y este pronto cumplirá ocho años. Windows 7 iba a cumplir seis años cuando Windows 10 llegó al mercado, y la única anormalidad que vimos en la cadencia de lanzamientos de nuevas versiones de Windows fue Windows 8, un sistema operativo que llegó solo tres años después de Windows 7 y tres años antes que Windows 10, y que fue un auténtico fracaso.

Qué ha llevado a Microsoft a retrasar Windows 12

Microsoft nunca llegó a confirmar que Windows 11 24H2 fuese Windows 12, pero la verdad es que numerosas fuentes, e incluso el propio Panos Panay, apuntaron en su momento al lanzamiento de un nuevo Windows para finales de este mismo año, lo que me hace pensar que el gigante de Redmond realmente tenía ese objetivo en mente, pero que al final decidió cambiar de planes.

Si te preguntas por qué iba a cambiar de planes Microsoft con respecto a un tema tan importante la respuesta es muy sencilla, porque realmente no era buena idea lanzar Windows 12 a finales de este año. Hay varias razones importantes en este sentido, así que vamos a repasarlas una a una de forma individualizada para que puedas entenderlo de una manera sencilla:

Windows 10 todavía tiene por delante más de un año de soporte oficial, lo que significa que Microsoft iba a tener en el mercado tres sistemas operativos con soporte. Esto supondría una clara fragmentación y sería contraproducente para la empresa y para el usuario.

lo que significa que Microsoft iba a tener en el mercado tres sistemas operativos con soporte. Esto supondría una clara fragmentación y sería contraproducente para la empresa y para el usuario. Windows 11 no ha logrado vencer a Windows 10, y con este sistema «vivo» Microsoft lo tendría mucho más difícil para mostrar Windows 12 como una opción interesante para los usuarios. Esperar a la muerte de Windows 10 es prácticamente un deber.

Microsoft lo tendría mucho más difícil para mostrar Windows 12 como una opción interesante para los usuarios. Esperar a la muerte de Windows 10 es prácticamente un deber. Microsoft necesita funciones de valor que realmente marquen una diferencia interesante y sustancial entre Windows 12 y Windows 11. La IA es una de ellas, pero esta todavía tiene por delante una importante etapa de maduración que podría llevar algunos años.

interesante y sustancial entre Windows 12 y Windows 11. La IA es una de ellas, pero esta todavía tiene por delante una importante etapa de maduración que podría llevar algunos años. Windows 11 tiene mala fama, y esto podría salpicar a Windows 12, sobre todo si la interfaz de este último acaba siendo demasiado parecida la de aquel, algo que es muy probable que ocurra, ya que no esperamos cambios importantes a nivel de interfaz en el próximo Windows.

A qué espera entonces Microsoft para lanzar su nuevo Windows

Está claro que el gigante de Redmond está esperando al momento idóneo, una respuesta un poco genérica sobre la que voy a profundizar ahora mismo. La cadencia de lanzamientos de nuevas versiones de Windows que os puse en el apartado anterior es importante, porque ilustra no solo el ritmo de llegada de nuevos sistemas operativos, sino que también confirma que lanzar un nuevo sistema operativo demasiado pronto puede hacer que este sea un tremendo fracaso.

Microsoft se equivocó con Windows 8, y uno de los errores más grandes que cometió con este sistema operativo fue la fecha de lanzamiento escogida. Llegó con una diferencia temporal muy pequeña frente a Windows 7, y las novedades que presentaba eran poco interesantes para los usuarios de PC. Todo esto, unido a una interfaz más enfocada a tablets que a ordenadores, hizo que al final este sistema operativo fuese un batazo enorme, tanto que para algunos es incluso peor que Windows Vista.

Entonces, ¿cuándo será el mejor momento para lanzar Windows 12? Con la información que tenemos ahora mismo confirmada está claro que el momento ideal sería a finales del año que viene, justo poco después de la finalización del soporte oficial de Windows 10, cuando se producirá la muerte de dicho sistema operativo, ya que Microsoft podría posicionarlo como la mejor alternativa a los que quieran pasar de Windows 10 a un nuevos sistema operativo y pasar totalmente de Windows 11.

Esto nos llevaría al cuarto trimestre de 2025, aunque debemos tener en cuenta que Microsoft va a ofrecer soporte ampliado de Windows 10 (de pago, eso sí), y que esto podría hacer que muchos usuarios decidan mantenerse en dicho sistema operativo durante uno, dos o incluso tres años más. Digo esto porque al final los precios a pagar para el soporte extendido son más razonables de lo que esperábamos, al menos para el primer y el segundo año.

Ese soporte ampliado podría llevar al gigante de Redmond a posponer todavía más el lanzamiento de Windows 12, ya que la muerte real de Windows 10 tendría lugar mucho más tarde. Por otro lado también hay que tener en cuenta que el año que viene Windows 11 cumplirá cuatro años, y que todavía estará en una fase de vida relativamente joven. Con toda esta información, y lo que ya hemos dicho anteriormente, podemos atar algunos cabos y establecer una línea temporal dedicada al posible lanzamiento de Windows 12.

Cuándo podría lanzarse Windows 12

Ya hemos visto que, como muy pronto, Microsoft podría lanzar su nuevo sistema operativo a finales del año que viene, pero esto no quiere decir que vaya a hacerlo. Es una posibilidad, y como tal puede cumplirse o no. Yo apostaría el cuarto trimestre de 2025 como fecha de lanzamiento de Windows 12, porque como dije es el momento ideal al coincidir con la muerte oficial de Windows 10.

Incluso aunque algunos usuarios decidan recurrir al soporte extendido de Windows 10, cosa que veo bastante probable, desde Microsoft podrían reforzar el interés alrededor de su nuevo sistema operativo ofreciendo la posibilidad de actualizar gratis desde Windows 10 y Windows 11. Así, todo aquel que tenga una licencia válida de cualquiera de esos dos sistemas operativos podría acceder a Windows 12 sin tener que pagar por una nueva licencia.

En el peor de los casos no creo que Microsoft espere más allá de 2026 para lanzar Windows 12, así que la franja temporal que recoge la posible fecha de lanzamiento de dicho sistema operativo cubre desde finales de 2025 a finales de 2026, justo un año. No es un margen demasiado amplio, y la verdad es que me resulta bastante fiable, siempre teniendo en cuenta que cabe la posibilidad de que se produzcan cambios.

Por qué va a ser importante este nuevo sistema operativo

Va a ser importante porque llega en un claro momento de transición que está influenciado en gran medida por la inteligencia artificial. Esta nueva tecnología no solo está transformando la manera en la que trabajamos, sino que también está cambiando nuestra vida en sentido amplio, solo tenemos que ver la cantidad de soluciones que han surgido impulsadas por la IA y cómo estas nos están permitiendo hacer cosas que hace unos años habrían sido impensables.

El mundo del hardware también está cambiando, y lo está haciendo para adaptarse a las necesidades de la inteligencia artificial. Los núcleos especializados en IA tienen un valor cada vez mayor, y compañías como Intel y AMD han decidido adoptar la NPU en sus procesadores, siglas de unidad de procesamiento neural, un componente especializado en inteligencia artificial que ofrece un excelente valor en términos de potencia y de consumo.

Toda esa transformación, y toda esa adaptación a favor de la IA, deberíamos verla también en Windows 12. Esto es precisamente lo que va a hacer que dicho sistema operativo vaya a ser importante, que será el primero de Microsoft desarrollado totalmente desde cero con la inteligencia artificial por bandera. Veremos con qué nos sorprende Microsoft, pero podemos esperar un Copilot más avanzado e integrado de forma nativa en Windows 12 como uno de sus elementos básicos.

Imagen de portada generada con IA.