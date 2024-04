Los mejores contenidos de MC (CDXV)

Despedimos una semana más y, de nuevo, aprovechamos para dar un repaso a los mejores contenidos que hemos publicado a lo largo de los últimos siete días, para que puedas repasar lo más relevante de esta semana.

Además, como es tradicional, aprovechamos para desearte un estupendo inicio de semana.

Los mejores lectores PDF gratuitos. Si estás buscando lectores PDF gratuitos estás de enhorabuena, porque la industria ofrece un buen número de ellos capaces de ofrecer -al menos- funciones de lectura de este tipo de formato que se ha convertido en el formato de documento digital más importante de su tipo.

Windows 12, a qué está esperando Microsoft y cuándo podría llegar. Fueron muchos los rumores que aseguraban que Windows 12 iba a llegar a finales de este año, pero finalmente resultaron ser falsos. Lo que veremos a finales de año será Windows 11 24H2. Entonces, ¿qué ha pasado con Windows 12? te lo contamos en este especial.

PS5 Pro en diez preguntas y respuestas con todo lo que debes saber. La enorme cantidad de filtraciones y de rumores sobre PS5 Pro que hemos visto en las últimas semanas nos ha permitido conocer a fondo esta nueva consola de Sony, pero también ha generado algunas dudas que están dando pie a ciertos malentendidos. Ya sabéis cómo es esto, una mentira que se repite muchas veces puede acabar convertida en una verdad, aunque realmente no lo sea.

MSI B650M Project Zero y MSI MAG PANO M100R PZ, análisis: un dúo único. Tras varios días de montaje y pruebas hoy por fin puedo compartir un análisis muy especial con vosotros centrado en dos componentes, la placa base MSI B650M Project Zero y el chasis MSI MAG PANO M100R PZ. Ambos están diseñados para complementarse a la perfección, y con ellos podremos crear un PC muy particular.

Los pilares de la IA, descubre de qué están hechas las aplicaciones de IA que utilizamos. Toda tecnología que aspire a cambiar y transformar el mundo debe establecerse sobre unos cimientos sólidos. Los pilares de la IA no son una excepción, esta tecnología se ha construido sobre una base muy importante que conocemos como modelos fundacionales, que son los que han permitido el desarrollo de una serie de avances que están transformando por completo la manera en la que trabajamos, creamos y nos relacionamos.

Audi Q7, concretar. Uno de los pioneros en lanzar un vehículo con carrocería SUV fue Audi, que en 2006 lanzó su modelo Q7 inspirándose en el estudio Audi Pikes Peak Quattro, un prototipop que había sido propuesto por la marca alemana en 2003 y aunque el concepto aún conservaba algo de espíritu todoterreno se trataba de un modelo principalmente destinado al asfalto.

Cómo se instala el nuevo AtlasOS, el Windows ligero para jugadores. Los desarrolladores detrás del AtlasOS para Windows 11, liberaron la pasada semana una nueva versión de este proyecto de código abierto, un Windows ligero diseñado para jugadores en PC que promete velocidades de cuadro mejoradas y latencias reducidas. Y hace mucha, mucha falta, porque el Windows 11 oficial no destaca en ese apartado.

Los chips Apple Silicon M4 también pondrán el foco en la IA. Apple adelantará el lanzamiento de los primeros equipos con chips M4 a finales de este año, y lo hará poniendo el foco en sus capacidades relacionadas con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Te lo explicamos en este artículo, en el que nos planteamos la siguiente gran evolución del PC.

Novedades VOD 15/24: ‘Fallout’, pulgares arriba. Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, SkyShowtime… Y, como ves, ha caído el fin del mundo con Fallout, así que sobran más palabras.

ASUS ROG Zephyrus G14 2024, análisis. El ASUS ROG Zephyrus G14 2024 es uno de los portátiles de nueva generación más interesantes que ha lanzado el gigante taiwanés en lo que llevamos de año. Estamos ante un modelo que combina todo el valor de un ultraportátil, tanto por tamaño y calidad de construcción como por formato y peso, con lo mejor de un portátil para gaming.

Fin de ADSL, ¿qué alternativas tienes? Las conexiones ADSL en España tienen los días contados, así que antes de que se complete el «apagón», damos un repaso a las principales alternativas para todos aquellos usuarios que, por su ubicación geográfica, no han podido dar el salto a la conectividad mediante fibra óptica, repasando pros y contras de cada una de ellas.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: