Final Fantasy VII Remake terminará dentro de tres años

Desde sus inicios Final Fantasy VII Remake se concibió como una trilogía. En cierta forma fue una manera de ampliar el universo creado por esta entrega de la conocida franquicia de Square Enix, y por tanto tenía una connotación positiva, ya que permitía adaptar y contar mejor la historia que vimos en la entrega original.

También permitía a Square Enix hacer mucho más dinero vendiendo tres juegos a precios muy altos, solo tenemos que recordar que la versión para PC de Final Fantasy VII Intergrade cuesta 79,99 euros. Sin embargo esto plantea varios problemas y no es bueno para los jugadores porque:

Obliga a comprar tres juegos para terminar la historia.

Implica esperar al lanzamiento de cada una de esas entregas, lo que significa que perderemos el hilo y que probablemente tendremos que buscar formas de ir recordando los juegos anteriores.

Los que empezaron Final Fantasy VII Remake en PS4 no pueden seguir jugando al remake si no compran una PS5 o un PC.

Final Fantasy VII Remake llegó al mercado en 2020, y estuvo disponible para PS4. Final Fantasy VII Rebirth llegó al mercado este año, y la tercera entrega que cerrará la trilogía estará disponible dentro de unos tres años, es decir, en 2027. Tetsuya Nomura, director del último remake, ha comentado recientemente que la tercera parte ya tiene perfilada la historia y que cree que la grabación de las voces empezará dentro de poco, así que el periodo total de desarrollo podría completarse en tres años.

Ese fue precisamente el tiempo que tardaron en terminar el desarrollo de la entrega actual, así que las fechas cuadran, aunque también cabe la posibilidad de que se produzcan retrasos y de que al final el juego acabe llegando más tarde. Ahora mismo todas las posibilidades están abiertas. Como viene siendo habitual, esa tercera entrega llegará primero a PS5, y posteriormente a PC. Suponiendo que se produzca el lanzamiento en 2027 la versión para PC no llegaría hasta 2028.

Personalmente solo he jugado al original en PS4. Iba a comprar la versión Intergrade para PC, pero al final he tomado la decisión en firme de esperar a que estén disponibles las tres entregas y comprarlas en pack cuando llegue el momento, y cuando el precio que me parezca razonable. No me gusta jugar un juego con una historia contada de forma episódica y tener que esperar varios años para poder continuarla, y menos tener que pagar 80 euros por cada una de ellas.