Es oficial, Square Enix ha tomado la decisión de subir el precio de sus juegos en PC, y lo hecho a lo grande. Si queremos comprar Final Fantasy 7 Remake Intergrade en la Epic Games Store, un título que estará disponible a partir del 16 de diciembre, tendremos que pagar 79,99 euros, es decir, casi 80 euros, una cifra que me parece un auténtico disparate para un juego que, encima, viene en formato digital, y que no es ni más ni menos que una simple adaptación de la versión de PS5.

A título personal, este movimiento por parte de Square Enix me parece un auténtico despropósito, y es una pena, porque estaba decidido a comprar Final Fantasy 7 Remake Intergrade para PC, a pesar de que jugué a la versión de PS4 en su momento. Obvia decir que, tras conocer el precio que tendrá la versión para compatibles, no pienso acercarme a ella, y que solo me plantearé comprarla cuando esté disponible a un precio mucho, pero mucho, más razonable.

Es curioso, la verdad. Cuando llegó Epic Games Store se abanderó como la defensora de los desarrolladores y publicadores, y dijo que cobrarles un 30% de comisión era mucho. Desde entonces, muchos han dicho que cobrarles un 12% de comisión es lo ideal, y que esto haría que los juegos fuesen más económicos, es decir, que bajasen de precio. Con eso en mente, permitidme una pregunta, ¿por qué tenemos, entonces, a Final Fantasy 7 Remake Intergrade como un exclusivo de la Epic Games Store, donde la comisión es solo del 12%, a un precio de 79,99 euros?

Qué puedo decir, me parece una locura. Square Enix se lleva un pico por la exclusiva de lanzar Final Fantasy 7 Remake Intergrade solo en la Epic Games Store, esta le cobra un 12% de comisión en lugar de un 30%, tenemos un juego cuya base parte de PS4, y encima la compañía pide por él la friolera de 80 euros. Un auténtico disparate que, obviamente, no tiene justificación alguna.

Square Enix sienta un peligroso precedente: Juegos en PC cada vez más caros, y peor optimizados

Los que nos leéis a diario sabéis que no es la primera vez que critico abiertamente el mal estado de los desarrollos en PC, pero los desarrollos intergeneracionales, que siguen partiendo de PS4 y Xbox One, y la pereza de los desarrolladores, nos están llevando a una situación límite donde cada vez nos encontramos con más juegos triple A que llegan cargados de errores, y que ofrecen un mal rendimiento porque son incapaces de aprovechar la potencia real de un PC.

Si alguno cree que exagero es porque no ha jugado a títulos como Battlefield 2042, Halo Infinite o Far Cry 6 en PC. Los tres hacen gala de una optimización muy pobre, y en el caso del primero y del tercero los cuellos de botella que se producen a nivel de CPU son tan marcados que nos encontramos, cunado jugamos en 1080p, con escenarios en los que la GPU apenas llega a un 60% de uso, pero el rendimiento no está a la altura de lo esperado, y el juego es incapaz de seguir escalando para mejorar la situación.

Llevamos años con un hardware tremendamente potente en PC, y con tecnologías avanzadas que marcan una gran diferencia, pero los desarrolladores son incapaces de aprovecharlo, y siguen lanzando el mismo tipo de juegos, con las mismas carencias y los mismos problemas de hace años. Interesante, porque en vez de plantearse hacer algo para mejorar este panorama, lo que estamos viendo es que algunos prefieren subir directamente el precio de sus juegos y listo, el resto les da igual.

Esta subida de precios ya se ha dejado notar en otros títulos, así que no, no es algo exclusivo de Square Enix, y tampoco es un problema limitado al dinero. La clave está en que, al final, los juegos para PC son adaptaciones que cada vez tienen una peor calidad, que sufren cuellos de botella y tienen problemas graves que impiden aprovechar de verdad el hardware actual, y que a pesar de ello las publicadoras, y desarrolladoras, creen que tienen derecho a venderlos más caros. Lo siento, pero conmigo que no cuenten.