Requisitos de GTA Vice City Next Gen para PC

Ya conocemos los requisitos de GTA Vice City Next Gen, un proyecto muy esperado que dará una segunda vida a uno de los juegos más queridos de la conocida franquicia de Rockstar. Este proyecto no es oficial, lo que significa que ha sido desarrollado por fans de la saga. Con todo, el resultado que estos han conseguido es muy bueno, tal y como se puede ver en el vídeo adjunto.

Las mejoras gráficas que se han introducido son bastante marcadas. Destacan sobre todo las mejoras aplicadas a nivel de texturizado, iluminación, sobras y reflejos, y también el aumento de resolución máxima, que hace que todo tenga una nitidez sobresaliente. La geometría y el modelado tanto de personajes como de coches y demás elementos siguen siendo los propios del original, algo que tiene un lado positivo y otro negativo.

El lado positivo es que GTA Vice City Next Gen mantiene toda la esencia del original a nivel visual, y el lado negativo es que al final todo tiene un aspecto muy poligonal y desfasado. Personalmente me encanta la estética que han conseguido con esta modificación, pero entiendo que puede ser difícil de digerir para los jugadores más jóvenes o más exigentes a nivel técnico.

Requisitos mínimos de GTA Vice City Next Gen

Windows 10 o superior.

Procesador Intel Core 2 Duo a 1,8 GHz o AMD Athlon 64 X2 a 2,4 GHz.

1,5 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 7900 GT o ATi Radeon X1900.

22 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados de GTA Vice City Next Gen

Windows 10 o superior.

Procesador Intel Core 2 Quad o AMD Phenom II X4.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9800 GT o Radeon HD 4850.

22 GB de espacio libre.

Este mod utiliza el mismo motor gráfico que GTA IV y no el motor gráfico de GTA V. Esta decisión tiene una explicación, y es que como no contaban con las herramientas necesarias no habrían podido adaptar las misiones GTA Vice City utilizando dicho motor. Está confirmado también que incluirá ENB, aunque se podrá desactivar sin ningún tipo de problema.

Además de las misiones del modo historia, que al final son las más importantes, se han incluido algunas misiones secundarias para darle una mayor cantidad de horas de juego, aunque de momento estas no han sido concretadas. Su lanzamiento se producirá en la segunda mitad de este año, y el mod será totalmente gratuito. Esto es lógico, ya que no creo que Rockstar les vaya a permitir ganar dinero utilizando un motor gráfico de su propiedad.