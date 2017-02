Sony crea aplicación que calcula calorías a partir de una foto

El gigante japonés ha desarrollado una aplicación que calcula calorías en alimentos a partir de una simple foto, aunque de momento se encuentra limitada al mercado japonés y tendrá un primer enfoque a nivel profesional, ya que se pondrá primero a disposición de las empresas.

La idea base de esta aplicación es ayudar a que los trabajadores de las empresas que decidan utilizarla lo tengan un poco más fácil a la hora de mantenerse sanos, ya que podrán controlar mejor las calorías que consumen a través de su alimentación diaria.

No hay duda de que es una propuesta interesante, aunque obviamente se trata de una herramienta que necesitará de una cierta colaboración por parte de empresarios y trabajadores para funcionar correctamente, me explico.

Si en una oficina por ejemplo se empieza a utilizar esta aplicación pero los trabajadores no deciden mejorar sus hábitos alimenticios no servirá de nada, y lo mismo ocurrirá si deciden cambiar pero sus jefes no les facilitan el acceso a comida más saludable.

Habrá que ver también la precisión que consigue dicha aplicación, ya que obviamente hay ciertos márgenes de error que pueden ser aceptables y tener unas consecuencias mínimas y otros que no.

La aplicación forma parte de lo que se conoce como Work Performance Plus y Sony ha confirmado que es compatible con gadgets de vestir como el SmartWatch 3, aunque no ha dado información sobre su posible llegada a otros países.

Más información: Sony.