Así es The Legend of Zelda Breath Of The Wild en 4K bajo CEMU

Hace apenas unos días vimos que la nueva aventura de Link ya estaba funcionando en el emulador CEMU, y hoy hemos descubierto un vídeo en el que podemos ver The Legend of Zelda Breath Of The Wild en 4K.

A pesar de las críticas que ha recibido por parte de algunos usuarios debido al acabado artístico y de diseño The Legend of Zelda Breath Of The Wild es una maravilla, y su calidad y buen acabado técnico está fuera de toda duda, pero ese enorme aumento de resolución le sienta estupendamente.

Como podemos ver en el vídeo que acompañamos el nivel de definición de The Legend of Zelda Breath Of The Wild en 4K es excelente. Todo luce muy detallado y no hay atisbo de “dientes de sierra” (“aliasing”) ni siquiera en los objetos más distantes, lo que hace que el juego luzca mucho mejor y marca una diferencia muy grande frente a los 720p de Wii U.

Buenos resultados que sin embargo no vienen acompañados de una tasa de fotogramas por segundo aceptable, ya que hay caídas importantes y también algunos errores gráficos que necesitan ser corregidos.

En cualquier caso resulta bastante impresionante ver que un juego que llegó hace poco más de una semana ya esté funcionando a este nivel en un emulador.

La comunidad ha confirmado que su objetivo es hacer que The Legend of Zelda Breath Of The Wild sea totalmente jugable en CEMU, y para ello deben seguir puliendo errores y mejorando la calidad de la emulación hasta que sea posible mantener 30 fotogramas por segundo fijos.

No han dado fechas, simplemente se han limitado a decir que están trabajando para conseguirlo y que no saben cuánto tiempo necesitarán para cumplir dicha meta.

Más información: Motherboard.