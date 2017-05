Telegram estrena mensajes de vídeo, un sistema de pagos y más

Un par de semanas después de que se estrenasen las llamadas en Telegram y apenas unos días más tarde desde que dicha función se extendiese de las aplicaciones móviles a las de PC, el cliente de mensajería vuelve a sorprender con una actualización que trae tres nuevas características.

Como de costumbre las novedades llegan primero a la aplicación móvil, cuyos usuario pueden a partir de ahora mandar mensajes de vídeo. Es decir, el próximo paso esperable que serían videollamadas, queda al menos de momento relegado en favor de pequeños mensajes de vídeo de un minuto de duración. La función se encuentra pulsando una vez en el icono del micrófono, que se convertirá en una cámara y ya mediante una pulsación prolongada permitirá grabar un vídeo.

Pero los mensajes de vídeo no vienen solos y al igual que sucediera con la característica de vista rápida sobre la que se basa Telegraph, la plataforma de blogging propia de Telegram, los mensajes de vídeo anticipan el lanzamiento de Telescope, otra plataforma propia, pero de vídeo, para aquellos canales públicos que quieran hacer uso de ella. Parece algo así como Vine y accesible para todo el mundo que tenga la URL, use o no Telegram.

La vista rápida o Instant View es otra de las novedades de Telegram 4.0. Básicamente es un modo de lectura de los artículos enlazados al estilo del AMP de Google, libre de distracciones y de carga instantánea. De ahí su nombre. Llegó unas versiones atrás, pero con soporte limitado para Medium. Ahora se pretende extenderlo a toda la Web que se deje y para propiciarlo han lanzado un concurso con 200.000 dólares en premios para las mejores plantillas que se creen.

Por último, Telegram se adentra en el segmento de los pagos móviles y lo hace a base de bots, aunque solo es un primer paso. De momento cuentan con un único proveedor (Stripe), si bien la intención es que se sumen más y que el sistema crezca. Para probarlo, se ha habilitado una demo que te vende una máquina del tiempo.

A la espera de que los mensajes de vídeo lleguen a los clientes de escritorio, donde los bots funcionan igual y donde Instant View es irrelevante, esto es lo que trae Telegram 4.0.