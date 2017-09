El Game Mode de Windows 10 Creators Update fue una de las novedades que más interés generó entre los usuarios, sobre todo porque prometía mejorar el rendimiento de los juegos liberando recursos del sistema que serían aprovechados por dichas aplicaciones.

Esto quiere decir que el Game Mode de Windows 10 Creators Update depende directamente de la base de los recursos de cada equipo, lo que de entrada ya confirmaba que no iba a ser capaz de hacer milagros y que si nuestro PC no cumplía con los requisitos mínimos para mover un juego la situación no iba a cambiar al activar dicho modo.

Al final se comprobó que las mejoras de rendimiento que conseguiría el Game Mode eran residuales y que estaban limitadas a juegos muy concretos, una realidad que disipó todo el “hype” (altas expectativas) que se había generado a su alrededor.

Pero esto no es todo, algunos usuarios se quejaron por ciertos problemas de rendimiento que estaban sufriendo en juegos tras actualizar a Windows 10 Creators Update, una actualización que en teoría estaba pensada para conseguir precisamente todo lo contrario.

Al final Microsoft ha reconocido esos problemas y ha confirmado que están trabajando en una actualización para resolverlos que de hecho ya ha empezado a llegar al anillo rápido del canal Insider:

“Gracias a todos por brindar comentarios y enviar pistas. Hemos estado analizando la información y hemos identificado varias fuentes de problemas diferentes que producen fallos de stuttering en juegos. Tenemos la solución para uno de ellos en una build que llegó al anillo rápido de Windows Insider para las builds 16273 y superiores […] Estamos investigando activamente las restantes causas que producen stuttering en juegos y apreciamos vuestra paciencia en este tema “.

Os recordamos que los de Redmond han prometido mejorar el Game Mode en Windows 10 Fall Creators Update, una actualización de gran calado que podría llegar el próximo 17 de octubre.

