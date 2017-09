HBO España anuncia “Patria”, una serie original sobre el conflicto vasco

La primera producción española de HBO estará basada en la novela de Fernando Aramburu con la que comparte título y abordará los sucesos acontecidos en el País Vasco durante los últimos treinta años desde varias perspectivas.

Con más de 400.000 ejemplares vendidos y veinte ediciones Patria es, sin lugar a dudas, el gran éxito editorial del año. La productora Alea Media, con Aitor Gabilondo al frente, se ha hecho con los derechos para adaptar la obra a un formato televisivo, tal y como quería el autor que había asegurado en varias ocasiones que prefería el formato serie a una película.

“Leer ‘Patria’ fue catártico para mí. He sido todos los personajes de la novela en algún momento de mi vida, o al menos me he sentido como ellos” explica Gabilondo a Variety, a lo que añade que “a pesar de tener lugar en una pequeña comunidad, su historia es común a todos los conflictos del mundo. Nos desafía con una pregunta tan dolorosa como necesaria después de tantos años de sufrimiento, odio y muerte: ¿Seremos capaces de llorar juntos?”.

Para Miguel Salvat, responsable del contenido original de HBO en nuestro país, el canal “es el hogar de esta historia única y conmovedora” y añadió que canal y productora comparten “la pasión y la visión de Aitor por el material”.

En la novela se narran los sucesos acontecidos desde dos puntos de vista contrapuestos: el de la viuda de un hombre asesinado por ETA que vuelve a su pueblo y el de la madre de un terrorista encarcelado, auténticas protagonistas de un ecosistema complejo y repleto de contradicciones. Así, el formato episódico de las producciones HBO se perfila como la opción ideal para trasladar una obra así a la televisión.

De momento no hay más información confirmada, pero seguiremos con atención todos los detalles sobre esta producción.