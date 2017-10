Despiece en vídeo de Xbox One X, la próxima consola de Microsoft

Linus Tech Tips ha tenido la oportunidad de realizar un despiece en vídeo de Xbox One X, la nueva consola que Microsoft lanzará el próximo 7 de noviembre con un precio recomendado de 499 euros.

Dicha consola está llamada a convertirse en la más potente de la historia, al menos hasta que se produzca el lanzamiento de los modelos de próxima generación, y queda bastante por encima de PS4 Pro gracias a tres grandes mejoras: mayor frecuencia de trabajo en el procesador, tarjeta gráfica más potente y mayor cantidad de memoria unificada.

Su lanzamiento se espera para el próximo día siete de noviembre, pero lo cierto es que ya conocemos todas sus claves y sus especificaciones más importantes, así que sólo nos queda esperar a ver si Microsoft mejora la llegada de juegos exclusivos y no se limita a tirar de potencia bruta para atraer al consumidor.

Tras ver el despiece en vídeo de Xbox One X podemos sacar en claro que Microsoft ha cuidado el sistema de refrigeración. Dicho sistema está basado en un gran radiador que apuesta por el concepto de cámara de vapor, lo que significa que tiene una pequeña cantidad de líquido refrigerante que contribuye a mantener las temperaturas bajo control.

Esto quiere decir que no, no es un sistema de refrigeración líquida al uso como se llegó a pensar por las informaciones que habían aparecido anteriormente. Para terminar os dejo un resumen con las especificaciones de Xbox One X: