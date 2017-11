La presentación oficial de Xbox One X en el E3 de 2017 ha resuelto algunas de las dudas más importantes que quedaban en el aire tras tener la ocasión de echar un primer vistazo a las especificaciones de la consola hace algunas semanas.

Ya conocemos todas las claves de Xbox One X, pero somos conscientes de que hay una gran cantidad de información que ha quedado un tanto “desperdigada” y que además es posible que más de uno de nuestros lectores tenga dudas concretas sobre dicha consola, así que hemos querido hacer este artículo especial que servirá para centralizar toda la información básica de Xbox One X y también para agrupar una serie de preguntas y respuestas sobre dicha consola.

Como siempre esperamos que os guste y sobre todo que os sea útil. Os recordamos que si a pesar de todo tenéis alguna duda que no haya sido respondida en el artículo podéis dejarla en los comentarios.

¿Qué es exactamente Xbox One X?

Es una consola intergeneracional de Microsoft. Esto quiere decir que no sucede a Xbox One-Xbox One S, sino que convivirá con ellas durante un ciclo determinado.

Los que tengáis esas consolas no debéis preocuparos, ya que Xbox One X no afectará a su ciclo de vida de manera directa.

¿Por qué lanza Microsoft esta consola?

El modelo de fabricación de consolas “tipo PC” es hoy más que nunca una realidad. Siempre han existido consolas con componentes propios de ordenadores, como Mega Drive que montaba un Motorola 68000, Xbox que montaba un Pentium III o PS3 que utiliza una GeForce GTX 7800, pero se trataba de componentes personalizados que además se combinaban con otros específicos como la GeForce 3 de la primera consola de Microsoft o el procesador Cell de la generación anterior de consolas de Sony.

Xbox One y PS4 son en esencia PCs consolizados, y esto no sólo ha tenido consecuencias muy importantes en su ciclo de vida sino que además ha permitido a los usuarios hacer comparaciones directas de hardware e identificar mucho antes el agotamiento de las mismas a nivel de hardware.

Para evitar la pérdida de usuarios de dichas consolas a PC tanto Sony como Microsoft se han visto obligados a lanzar nuevos modelos intergeneracionales; PS4 Pro y Xbox One X.

¿Qué novedades trae Xbox One X?

En esencia esta consola es una Xbox One S con componentes más potentes y refrigeración líquida , pero para que entendáis mejor las diferencias entre las tres consolas de Microsoft os dejamos un resumen comparativo a continuación:

Xbox One:

CPU Jaguar de AMD (bajo consumo) con CPU de ocho núcleos a 1,75 GHz.

8 GB de DDR3 unificada sobre un bus de 256 bits (68,3 GB/s), acompañada de 32 MB de eSRAM para conseguir picos de 204 GB/s.

GPU AMD con 768 shaders a 853 MHz.

500 GB-1 TB de HDD.

Lector de Blu-ray.

Xbox One S:

CPU Jaguar de AMD (bajo consumo) con CPU de ocho núcleos a 1,75 GHz.

8 GB de DDR3 unificada sobre un bus de 256 bits (68,3 GB/s), acompañada de 32 MB de eSRAM para conseguir picos de 204 GB/s.

GPU AMD con 768 shaders a 914 MHz.

500 GB-1 TB de HDD.

Lector de Blu-ray UHD, reescalado a 4K y HDR.

Xbox One X:

CPU Jaguar de AMD (bajo consumo) con CPU de ocho núcleos a 2,3 GHz.

12 GB de GDDR5 unificada sobre un bus de 384 bits con un ancho de banda de 326 GB/s.

GPU AMD con 2.560 shaders a 1.127 MHz.

1 TB de HDD.

Refrigeración mejorada con cámara de vapor.

Lector de Blu-ray UHD, 4K nativo y reescalado y HDR.

¿Qué pasará con los usuarios de Xbox One-Xbox One S?

Nada, todo seguirá como hasta ahora ya que todos los juegos de Xbox One X tendrán que llegar también a Xbox One-Xbox One S.

Esto quiere decir que Microsoft no va a dejar a nadie en la estacada y dichas consolas se venderán de forma conjunta, de manera que aquellos que tengan presupuestos más ajustados podrán comprar una Xbox One S sin miedo a que su consola quede abandonada en unos meses.

En lo que respecta al juego online los usuarios de Xbox One X, Xbox One y Xbox One S no estarán segregados y podrán jugar juntos sin ningún problema.

¿Todos los juegos de Xbox One X funcionarán en 4K nativo?

No necesariamente, y no lo decimos sólo por una cuestión de potencia. Los desarrolladores podrán utilizar la potencia extra de la consola como estimen oportuno, lo que significa que podrán aumentar la resolución, los ajustes de calidad gráfica y la fluidez.

Esto quiere decir que es posible que algunos prefieran elevar la resolución a 4K nativo y reducir calidad gráfica y fluidez, mientras que otros pueden apostar por resoluciones inferiores con reescalado a 4K y una calidad y fluidez superior.

¿Es verdad que Xbox One X equivale a un PC de 1.000 dólares?

En absoluto, es totalmente falso. Haciendo una comparativa directa la nueva consola de Microsoft tiene una GPU que ofrece una potencia bruta similar a la de una RX 480-RX580 de AMD, cuyo precio aproximado es de unos 220 euros.

La CPU es de bajo consumo y tiene un IPC muy bajo, por lo que procesadores tan económicos como los Pentium G4560 y los FX 4300 ofrecen un rendimiento superior.

Los 12 GB de GDDR5 de memoria unificada aportan un valor importante, pero no cambian el hecho de que Xbox One X es comparable a un PC para juegos de unos 550 euros aproximadamente.

A su favor tiene la optimización que siempre ha caracterizado a las consolas, eso hay que tenerlo en cuenta, pero su hardware pieza a pieza equivale a lo que hemos comentado anteriormente.

¿Voy a poder jugar a mis juegos de otras Xbox?

Sí, Xbox One X va a ser compatible con todos los juegos de Xbox One-Xbox One S, y no sólo va a mantener la retrocompatibilidad con Xbox 360 sino que también podrá correr juegos de Xbox.

No tendrás que pagar dos veces por los juegos que ya tengas puesto que podrás utilizar tanto los títulos en su formato original (discos) como en formato digital.

¿Merece la pena Xbox One X?

Es una pregunta complicada que depende mucho de lo que quiera cada usuario. Si te importa mucho la calidad gráfica, tienes una pantalla 4K y “devoras” contenidos multimedia en dicha resolución es una compra muy recomendable.

En cualquier caso y desde una perspectiva objetiva en relación calidad-precio Xbox One X posiciona a un buen nivel así que resulta recomendable.

¿Cuándo estará disponible y cuál será el precio de Xbox One X?

La consola llegará al mercado el próximo 7 de noviembre con un precio de 499 dólares-499 euros, una cifra que como dijimos es razonable para lo que ofrece.

Actualmente PS4 se puede encontrar por unos 250-270 euros en su versión de 500 GB. Xbox One S ronda el mismo precio en la variante de 500 GB y PS4 Pro cuesta unos 390-400 euros en su versión de 1 TB.