Bethesda confirma los requisitos de The Evil Within 2 para PC

Gracias a Bethesda tenemos por fin los requisitos de The Evil Within 2 para PC, un juego muy esperado que como sabemos llegará a compatibles, Xbox One y PS4 a partir del próximo 13 de octubre.

En este artículo os dejamos un listado bastante completo extraído de una filtración como adelanto de los posibles requisitos de The Evil Within 2 para PC, pero al final han resultado ser más elevados de lo que esperábamos.

Sin más preámbulos entramos a verlos y luego comentamos para aclararos cualquier duda.

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-2400 o AMD FX-8320.

8 GB de RAM.

GTX 660 o HD 7970.

40 GB de HDD.

Requisitos recomendados

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Intel Core i7-4770 o AMD Ryzen 5 1600X.

16 GB de RAM.

GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 480 de 8 GB.

40 GB de HDD.

A simple vista queda claro que los requisitos son bastante elevados y creo que están claramente inflados, aunque teniendo en cuenta que The Evil Within 2 utiliza un motor gráfico personalizado también cabe la posibilidad de que todo se deba a una falta de optimización.

En cualquier caso habrá que esperar a ver pruebas de rendimiento antes de sacar conclusiones.

A nivel de equivalencias hay dos errores importantes en el listado. El primero lo tenemos en la tarjeta gráfica de los requisitos mínimos. Una Radeon HD 7970 equivale a una GTX 680 y no a una GTX 660, que viene a ser comparable a una Radeon HD 7850.

El segundo error está en procesadores, ya que el equivalente más cercano a un Core i7 4770K sería un Ryzen 5 1400. Ambos tienen cuatro núcleos y ocho hilos, mientras que el Ryzen 5 1600X suma seis núcleos y doce hilos.

Más información: WCCFTech.