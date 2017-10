Once años después de crear League of Legends los principales responsables de Riot Games han confirmado que van a iniciar el desarrollo de un juego nuevo, un proyecto que obviamente no afectará en nada al anterior, ya que su gestión y mantenimiento quedará en manos de “otros administradores”.

Riot Games puede presumir de ser una compañía que se ha hecho multimillonaria con un único título. En su debut League of Legends no tuvo el éxito esperado, pero su salto al modelo de negocio “free to play” y las progresivas mejoras que fue recibiendo empezaron a despertar el interés de la comunidad hasta que llegó a convertirse en el fenómeno de masas que es hoy en día.

No hay detalles concretos sobre el nuevo juego que tiene pensado desarrollar Riot Games, pero desde luego tienen el listón muy alto tras el éxito conseguido con League of Legends. No podemos anticipar si llegará a estar al nivel de aquél, pero al menos tenemos claro que hará que la “s” de Riot Games tenga algo de sentido.

En cualquier caso lo cierto es que la compañía tiene un balón de oxígeno importante en League of Legends que les permite iniciar nuevas aventuras sin demasiado temor, ya que les permitiría amortiguar al menos un fracaso, no en vano hablamos de un juego que cuenta con alrededor de 100 millones de jugadores en todo el mundo y que mueve a legiones de fans en el mundo del deporte electrónico.

Como dijimos League of Legends es , en el que hasta diez jugadores participan en dos equipos de cinco miembros cada uno con el objetivo de destruir el Nexo enemigo. Para ello deberán hacer frente no sólo a otros jugadores sino también a los súbditos y a las torretas.

