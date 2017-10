El Google Pixel 2 XL tiene problemas en la pantalla, podría ser grave

La firma de Mountain View está viviendo un momento complicado tras confirmarse que el Google Pixel 2 XL está dando problemas en la pantalla, uno de los componentes más importantes de cualquier smartphone.

Según las primeras informaciones que hemos podido ver algunos Google Pixel 2 XL están mostrando zonas “quemadas” en su pantalla. Por si alguien no sabe a qué nos referimos con una pantalla “quemada” tranquilos, os lo explicamos.

El Google Pixel 2 XL cuenta con una pantalla P-OLED fabricada por LG. A diferencia de los paneles IPS aquellos que están basados en la tecnología OLED son más propensos a “quemarse”, un problema que se refleja en el mantenimiento de imágenes residuales cuando estamos visualizando otras diferentes.

Dicho de otra forma es como si algo que estabas viendo en otra ocasión quedase “quemado” permanentemente en la pantalla. Así, si por ejemplo estas viendo una foto y aprecias restos de iconos de una aplicación anterior significa que tienes una pantalla quemada.

Este problema ha sido confirmado por Alex Dobie, uno de los editores del conocido medio Android Central, quien ha indicado que la quemadura que se aprecia en el tweet apareció tras apenas una semana de uso.

Google ha dicho que está investigando el asunto, pero no ha dado detalles concretos:

Todavía es pronto para sacar conclusiones así que habrá que esperar a ver si son casos aislados o si efectivamente se trata de algo grave que acabe obligando a Google a tomar medidas concretas.

That’s some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg

— Alex Dobie (@alexdobie) 22 de octubre de 2017