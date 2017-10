Diez juegos con los que pasar un Halloween terroríficamente divertido

Halloween está a la vuelta de la esquina, una festividad muy extendida que está profundamente vinculada a lo espiritual y al terror y que queremos ayudaros a celebrar por todo lo alto con una selección de diez juegos que os harán pasar una noche muy divertida.

Los diez juegos de este artículo son una selección totalmente personal en la que de nuevo no he querido limitarme a títulos actuales, sino que he mantenido el criterio de aquél especial que publicamos hace un par años y que podéis consultar a través de este enlace.

No vamos a repetir títulos que ya pusimos en aquél especial, así que los diez juegos que os dejamos hoy complementan al artículo que os dejamos justo en el párrafo anterior.

Sin más preámbulos entramos en materia, esperamos que os gusten los diez juegos elegidos y como siempre os invitamos a dejar vuestras propias sugerencias en los comentarios.

1-Resident Evil VII

Ha sido una de las grandes sorpresas del año y una de las mejores reinvenciones de que hemos visto en el mundo de los videojuegos.

Con esta nueva entrega Capcom ha sabido mantener un excelente equilibrio entre innovación y tradición. El salto a una perspectiva en primera persona no nos impidió ver que la esencia de la saga se ha mantenido a la perfección, ya ayudado a la firma japonesa a dar forma a un título sobresaliente.

Si todavía no lo has jugado deberías hacerlo. Uno de los mejores títulos para este Halloween.

2-The Evil Within II

Tango Gameworks ha hecho un excelente trabajo con la segunda entrega de una franquicia que entró por méritos propios en nuestra selección de diez juegos de 2015.

En The Evil Within II se mantiene la apuesta por el terror puro tanto por ambientación como por enemigos y diseño de escenarios, aunque se reduce la fragilidad del personaje y se opta por dar un giro más hacia la acción.

Uno de los imprescindibles de este año, aunque te recomendamos que juegues antes a la primera entrega.

3-Outlast II

Era uno de los títulos de terror más esperados de este año y francamente podemos decir que ha conseguido cumplir con las expectativas, cosa que no tenía nada fácil ya que el primero puso el listón muy alto.

Con esta segunda entrega los chicos de Red Barrels han seguido la fórmula de “si algo funciona no lo cambies”, y desde luego han acertado de pleno.

Toda la esencia de la primera entrega se mantiene, aunque con una localización distinta y una importante mejora en calidad gráfica que coloca al juego en una posición superior. Imprescindible.

4-Resident Evil HD Remaster

Esta edición remasterizada del remake del clásico de Capcom que llegó en su momento a GameCube es una de las mejores entregas de la franquicia, y sin duda uno de los mejores juegos de zombis que existen actualmente.

Sé que hemos incluido un título de esta franquicia justo al inicio, pero para aquellos que quieran disfrutar de la cámara en tercera persona y del enfoque clásico de la saga hemos decidido añadir además esta entrega.

Muy recomendable, sobre todo para aquellos que disfruten más con una acción pausada y equilibrada gracias a la presencia de puzzles y acertijos.

5-Dying Light

Es posible que alguno me cuestione la decisión de incluir este juego en la lista, pero lo cierto es que estamos ante un auténtico survival horror que tiene un lado verdaderamente terrorífico, la noche.

Superar una noche en Harran puede llegar a ser una proeza, sobre todo si nos planteamos como reto no utilizar la luz ultravioleta, pero al mismo tiempo es una experiencia única que creo que todo aficionado a los juegos de terror debería disfrutar.

Un juegazo que todavía recibe soporte y actualizaciones, muy recomendable.

6-SOMA

Una maravilla desarrollada por los creadores de Amnesia: The Dark Descent que mantiene las claves básicas de aquél, aunque nos lleva a una nueva ambientación y ofrece una importante puesta a punto a nivel técnico.

En este título lo importante son los puzzles, el sigilo y los sustos, así que si buscáis acción es mejor que miréis directamente hacia otro lado.

Un título muy recomendable que sin duda os pondrá a prueba y que no deberíais pasar por alto.

7-Silent Hill 3

En mi opinión es el último de la franquicia que realmente merece la pena. Mantiene todo lo que hizo grande a la saga de Konami, incluyendo un buen equilibrio entre acción y resolución de puzzles.

La ambientación está muy conseguida y la calidad gráfica todavía es buena a pesar del tiempo que tiene a sus espaldas así que no tendréis que preocuparos por encontrar un apartado técnico difícil de “digerir”.

Por otra parte esto tiene un lado positivo y es que sus requisitos son muy asequibles, así que podréis moverlo en prácticamente cualquier PC.

8-Alien Isolation

Ha logrado convertirse en un clásico dentro del género survival horror por méritos propios.

Ofrece una experiencia de juego única y verdaderamente aterradora gracias a la ambientación, a su elevada calidad gráfica y a la creación de una atmósfera opresiva.

Esto último no habría sido posible sin esa espléndida puesta en escena en la que el Alien es un cazador implacable y Amanda Ripley una intrépida superviviente que tiene que complementar su fragilidad con el sigilo y la inteligencia.

Un juego excelente que ningún aficionado al género debería obviar.

9-System Shock 2

Un título al que muchos consideran como “el padre” de la franquicia BioShock y uno de los mejores juegos de acción y terror en primera persona de toda la historia.

Este juego nos lleva al año 2114 y ofrece una experiencia verdaderamente única en la que combina toques de rol y acción con una ambientación “ciberpunk” muy cuidada.

En esta aventura deberemos hacer frente a una infección que ha arrasado con la tripulación de una nave espacial. Su calidad gráfica es la propia de un título de finales de los noventa, pero por historia, ambientación y jugabilidad merece mucho la pena.

10-Darkwood

Un juego verdaderamente único que enfoca el concepto de survival horror desde una perspectiva nada habitual, la cenital.

A pesar de las limitaciones que impone dicha perspectiva el acabado técnico es excelente, la ambientación está muy bien resuelta y ofrece una experiencia fabulosa.

Original y muy bien resuelto, merece una oportunidad.