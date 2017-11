Gearbox cree que las cajas de botín crean adictos y se deben evitar

Randy Pitchford, CEO de Gearbox, ha comentado en una reciente conversación a través de Twitter que las cajas de botín son algo muy peligroso que se debe evitar, ya que en su opinión es un sistema que puede convertir a los jugadores en adictos.

La posición del ejecutivo de Gearbox no se limitó a criticar lo que él mismo denominó como “monetización predatoria” en los videojuegos, sino que además dijo claramente que en última instancia es responsabilidad de los jugadores dar la espalda a los juegos que utilizan ese tipo de técnicas.

Finalmente en su larga exposición también hizo referencia a dos conceptos interesantes; “game as a service” (juego como servicio) y “game as a hobby” (juego como afición). Dentro del primero entrarían los juegos con micropagos de diverso tipo.

No hay duda de que implementar cajas de botín que permiten conseguir equipamiento para utilizar en el juego y evitar tener que dedicarle horas y horas es una forma de monetización agresiva y la razón es muy sencilla, convierte el juego en un “play to win” (juega para ganar) que no hace ningún bien a la comunidad del mismo, ya que fomenta una competencia feroz y puede acabar frustrando a aquellos que empiezan a jugar y no están dispuestos a invertir un sólo céntimo.

En teoría el hecho de que Randy Pitchford esté en contra de este sistema de monetización implica que Gearbox no utilizará cajas de botín ni otros métodos “agresivos” en sus juegos, pero no significa que no puedan recurrir a otros tipos de micropagos más amigables para el jugador, como las modificaciones puramente cosméticas.

Más información: WCCFTech.