Nuevos problemas con la pantalla del Google Pixel 2 XL

Los problemas relacionados con la pantalla del Google Pixel 2 XL no dejan de empeorar. En su momento os contamos el tema de las “quemaduras” o efecto de persistencia que habían reportado algunos usuarios, y hoy nos toca hablar de problemas relacionados con la respuesta táctil.

El vídeo que acompañamos confirma de forma visual esos problemas con la pantalla del Google Pixel 2 XL, que no responde adecuadamente a los toques que se producen en los bordes. Esto acaba afectando de forma negativa a la experiencia de uso.

Google ha confirmado que está analizando el problema y que tomará las medidas oportunas para resolverlo, aunque en principio parece que se debe a un problema con el sistema que evita la detección de toques involuntarios en los bordes laterales de la pantalla.

La idea tiene sentido ya que la pantalla del Google Pixel 2 no se ha visto afectada por estos problemas, aunque hasta que no se confirme de forma definitiva no podemos sacar ninguna conclusión fija.

En general todas las pantallas OLED son propensas a padecer el molesto efecto de persistencia, lo que significa que cualquier dispositivo móvil que cuente con un panel de ese tipo puede acabar mostrando “quemaduras”.

Decimos esto porque no sería justo que pareciese un problema exclusivo del Google Pixel 2 XL. Sin embargo esto no quita que el lanzamiento de los nuevos tope de gama de Google haya sido bastante accidentado, ya que como vimos en este artículo los fallos no se limitan a la pantalla.

Más información: GSMArena.