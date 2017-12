CEMU 1.11.3 añade soporte de CPUs multihilo, mejora el rendimiento

La versión CEMU 1.11.3 ha añadido soporte de CPUs multihilo para mejorar de forma considerable el rendimiento de los juegos y las primeras pruebas confirman que este movimiento ha sido todo un éxito, ya que juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild logran los 60 FPS estables.

Esta nueva actualización de CEMU (emulador de juegos de Wii U) todavía no está disponible de forma pública pero se espera que su lanzamiento se produzca en algún momento de la próxima semana.

La lista de novedades que incluye ya ha sido publicada y como anticipamos la más importante es el soporte de CPUs multihilo, aunque también se han introducido correcciones de errores para mejorar la calidad de la emulación.

Ya sabemos que los emuladores dependen totalmente de la optimización y del correcto aprovechamiento de los recursos disponibles para ofrecer una buena experiencia de uso. Esto tiene consecuencias muy importantes, ya que un emulador de una consola de la pasada generación que esté poco optimizado puede ofrecer un rendimiento nefasto incluso en PCs tope de gama actuales.

En el vídeo que acompañamos podéis ver The Legend of Zelda: Breath of the Wild funcionando en resolución 4K y manteniendo 60 FPS fijos casi en todo momento. El resultado es fantástico, aunque parece que hay algunos problemas de stuttering a lo largo del vídeo.

El PC utilizado para mover dicho juego a esa resolución y mantener una fluidez tan elevada estaba compuesto de un procesador Core i7 8700K de seis núcleos y doce hilos a 5 GHz, una GTX 1080 TI con 11 GB de GDDR5X y 32 GB de memoria RAM DDR4.

