El Nokia 2 recibirá Android 8.1 con mejoras de Android Go

HMD Global está haciendo las cosas bien. Además de cumplir su palabra a la hora de llevar Android O a su catálogo de terminales Nokia también ha confirmado que el Nokia 2 recibirá Android 8.1, y que esa actualización vendrá con mejoras de Android Go.

Es una excelente noticia ya que significa que dicho terminal se actualizará a la última versión de Android y que además tendrá mejoras específicas de la versión para smartphones de gama baja que Google anunció hace unos meses.

Echando un vistazo al tweet que ha publicado Juho Sarvikas, jefe de producto de HMD Global, podemos ver que el Nokia 2 recibirá las mejoras en gestión y consumo de memoria que incorpora Android Go, lo que significa que el rendimiento del terminal debería mejorar considerablemente gracias a un uso más eficiente de su memoria RAM que recordamos asciende a 1 GB.

Tenemos confirmado que el Nokia 2 recibirá Android 8.1 y que además se optimizará su rendimiento con partes de Android Go, ¿pero cuándo llegará esa actualización? Pues lamentablemente no han dado fechas así que no podemos concretar nada en este sentido pero es comprensible, ya que han evitado “pillarse los dedos” concretando un plazo que igual no habrían podido cumplir.

En cualquier caso lo más normal sería que esa actualización no llegue hasta que no se hayan actualizado a Android O los terminales que fueron lanzados anteriormente. HMD Global está trabajando a buen ritmo pero necesita tiempo así que paciencia, ya que es posible que nos vayamos al primer trimestre de 2018.

Más información: Neowin.

Hi! It will receive Android Oreo. 1GB RAM devices will be supported on 8.1 release where many of the Android Go memory management improvements will be integrated. Nokia 2 performance will only get better over time!

— Juho Sarvikas (@sarvikas) 28 de diciembre de 2017