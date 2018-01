Samsung confirma el Galaxy X en reuniones privadas del CES

CES 2018. Con el Congreso Mundial de Móviles a la vuelta de la esquina, son contados los móviles inteligentes que se presentan en Las Vegas, con el Zenfone Max Plus de ASUS encabezando las pocas novedades. Ello no quiere decir que entre “bambalinas” no haya habido actividad relacionada con el único producto electrónico masivo que sigue creciendo a buen ritmo.

El líder del sector de móviles ha sido uno de los que han trabajado en productos oficiales y oficiosos. Por un lado, anunciando un evento para el MWC de Barcelona donde presentará su nuevo tope de gama, Galaxy S9. Algo que por otra parte estaba cantado.

La gran novedad habría sido la confirmación del desarrollo del Galaxy X. El presidente de la división móvil de Samsung, DJ Koh, habría reunido en una sala de exposición privada a clientes VIP para ofrecerles los primeros detalles de su nuevo smartphone plegable y recibir los comentarios correspondientes.

Los detalles que han trascendido hablan de un tamaño de pantalla de 7,3 pulgadas y el uso de un panel OLED flexible. Samsung estaría trabajando sobre dos tipos de diseños, uno plegable hacia el interior con curva 1R y otro desplegable hacia el exterior con curva 5R.

Al parecer, el desarrollo no está siendo sencillo y hay problemas de ingeniería que resolver. De hecho, la fabricación del diseño final no comenzaría hasta finales de año y su comercialización se produciría bien entrado 2019. No hay prisa. No hay una demanda masiva por este tipo de diseños, un nicho muy especializado en el mundo del móvil. Más importante es lo que supondría en el aspecto de desarrollo tecnológico y como muestra de las posibilidades de los paneles OLED flexibles.

Y cómo no, intentar adelantarse a Apple. Los de Cupertino presentaron en noviembre una solicitud de patente que define un “gadget electrónico con una parte flexible para permitir que el dispositivo se pliegue”. La compañía no aclara que tipo de dispositivo sería (portátil, wearable, móvil…) aunque el comentario de una pantalla flexible con capa exterior y sensores entre ellas apunta claramente al rumoreado iPhone plegable.

El mes pasado se conoció un acuerdo estratégico de Apple con LG Display para producir las próximas generaciones de pantalla y de paso, reducir su dependencia de Samsung. Tal y como ha hecho con las plantas de producción OLED de Samsung, Apple estaría considerando la posibilidad de invertir directamente en las plantas de LG para asegurar la producción y suministro de este importante componente.

Su firma hermana, LG Innotek, también habría creado un equipo para desarrollar el circuito impreso flexible necesario para este tipo de nuevos diseños. Si se cumplen los pronósticos, el terminal se “doblaría por la mitad” como un libro abierto, ofreciendo dos pantallas independientes. Galaxy X o el iPhone plegable tendría un diseño similar. Sin olvidar al Surface Phone que también podría optar por este tipo de diseños. Muy caros y nada sencillos de desarrollar y producir.