Anunciado el primer emulador de Nintendo Switch; se llama Yuzu

Los responsables de Citra, un emulador de Nintendo 3DS para PC, han confirmado que están preparando el lanzamiento del primer emulador de Nintendo Switch, todo un logro si tenemos en cuenta que dicha consola llegó al mercado hace menos de un año.

No han dado detalles concretos sobre ese emulador de Nintendo Switch más allá de lo que veis en el tweet que hemos adjuntado a la noticia, pero leyendo entre líneas parece que sugieren que éste será muy fácil de utilizar y que ofrecerá una buena experiencia de uso.

Los emuladores de consolas llevan ya muchos años entre nosotros y siempre han sido objeto de polémica. Con los juegos muy antiguos que son considerados como “abandonware” generalmente no hay problema, ya que éstos han sido olvidados por sus anteriores propietarios y se pueden disfrutar sin problema a través de la emulación.

En el caso de Nintendo la situación es muy distinta. La firma nipona ha sido una de las más que ha mostrado su oposición a los emuladores y en sus condiciones y licencias de productos aclara que el uso de juegos en emuladores supone una violación de sus derechos de propiedad intelectual, y que por tanto es ilegal.

Dicho de una manera resumida, los juegos de Nintendo sólo se pueden jugar legalmente en sus respectivas consolas o a través de la compra de ROMs en consolas virtuales, sin más.

Obviamente esto no impide a los usuarios particulares desarrollar emuladores que permitan mover ROMs de juegos de consolas y la razón es muy sencilla, los emuladores en sí mismos no son ilegales, siempre que se distribuyan sin ROMs (juegos).

Announcing yuzu, the first Nintendo Switch emulator that does all of the things you didn't need it to do! Stay tuned for more from the yuzu team!

— yuzu (@yuzuemu) 14 de enero de 2018