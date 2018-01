Confirmado el retraso de Anthem, no llegará hasta 2019

Varias fuentes han podido confirmar el retraso de Anthem, uno de los juegos más esperados para la nueva generación que como sabemos está en manos de BioWare, estudio propiedad de EA.

BioWare no se encuentra en su mejor momento. En este artículo ya vimos que el desarrollo de Mass Effect Andromeda fue caótico y hemos podido confirmar que el juego no sólo no estuvo a la altura, sino que además llegó al mercado en tan mal estado que casi parecía más una beta que un producto final.

Los parches que fueron llegando gradualmente lograron pulir la mayoría de sus defectos y hoy por hoy es un título bastante recomendable, sobre todo para los fans de la franquicia, aunque sigue estando lejos de lo que se esperaba tras tantos años de desarrollo.

Con esto en mente es fácil entender el retraso de Anthem. Se trata de uno de los títulos más importantes de EA y está llamado a competir con Destiny 2, así que es imprescindible evitar que las prisas por ponerlo en el mercado puedan acabar afectando negativamente al trabajo de BioWare.

Es imposible predecir si el estudio canadiense acabará cumpliendo con las expectativas que ha generado Anthem, pero lo que sí podemos adelantar es que dichas expectativas están muy altas por el tráiler de presentación que mostraron en el E3, y que además están en el punto de mira tras el desastre que se marcaron con Mass Effect Andromeda.

Si BioWare no hace un buen trabajo con Anthem su futuro podría quedar pendiente de un hilo, así que no pueden permitirse más errores.

Más información: TechPowerUP!