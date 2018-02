Requisitos de Extinction para PC, son bastante asequibles

Maximum Games y Iron Galaxy han confirmado los requisitos de Extinction en su versión para PC, un juego de acción en tercera persona inspirado en Ataque a los Titanes que nos llevará a luchar contra enormes ogros sedientos de sangre y sus secuaces en un intento por salvar a la humanidad de la extinción.

El juego tiene un acabado gráfico preciosista y muy cuidado, aunque como vemos apuesta por un enfoque tipo “dibujo animado” en lugar de utilizar gráficos realistas, algo que puede que no guste a todo el mundo.

Estas son las especificaciones que han listado los chicos de Maximum Games y Iron Galaxy:

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5-760 o AMD Athlon X4 740.

8 GB de RAM.

GTX 660 o Radeon HD 7870 de 2 GB.

DirectX 11.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i7 4770 o FX 9370.

8 GB de RAM.

GTX 970 o Radeon RX 470.

DirectX 11.

Como vemos los requisitos no son nada exagerados aunque pecan de algunos errores en las equivalencias. La Radeon HD 7870 es más potente que la GTX 660 y su equivalente más adecuado es la HD 7850. En el caso de los requisitos recomendados la GTX 970 es más potente que la Radeon RX 470.

Por lo demás nada que merezca la pena destacar, aunque creo que es probable que los requisitos recomendados a nivel de procesador estén algo inflados.

El lanzamiento de Extinction se producirá el 10 de abril y llegará tanto a PC como a PS4 y Xbox One. No tenemos detalles de las posibles mejoras que traerá para PS4 Pro y Xbox One X.

Más información: DSOGaming.