Intel completa parches contra Spectre para SkylaKe, Kaby Lake y Coffee Lake

Intel ha desarrollado y validado los nuevos parches contra Spectre para sus procesadores de sexta, séptima y octava generación Core, arquitecturas Skylake, Kaby Lake y Coffee Lake.

Intel comenta que los nuevos parches contra las vulnerabilidades en procesadores han incluido extensas pruebas por parte de clientes y socios de la industria para garantizar que las versiones actualizadas estén listas para producción. En cristiano, para no repetir los fallos de sistemas que provocaron bloqueos, reinicios y errores en equipos actualizados que obligaron a frenar la distribución de los parches contra Spectre y tener que repetir todo el proceso.

Intel ya ha distribuido el microcódigo actualizado para OEM y socios y se espera el lanzamiento público en breve (la mayoría mediante actualización de los firmware) por los respectivos fabricantes y proveedores de sistemas.

Los nuevos parches contra Spectre son de aplicación para procesadores con arquitecturas Skylake, Kaby Lake y Coffee Lake de sexta, séptima y octava generación Core, Pentium y Celeron, como también los nuevos Core X para gama entusiasta y los últimos Xeon, modelos “D” y “Scalable”.

Parches son parches y no solución definitiva a estas vulnerabilidades en procesadores que como hemos venido diciendo desde el principio solo llegarán de la mano de nuevos procesadores. Intel no ha confirmado la información que circula por Internet en el sentido de que su próxima plataforma, Cannon Lake, seguirá siendo vulnerable a Spectre y Meltdown y no será hasta los Ice Lake cuando se resuelvan definitivamente.

También está pendiente solucionar (si se puede) la pérdida de rendimiento que se produce al aplicar los parches y todo el tema legal, la petición de explicaciones del Congreso de EE.UU (a Intel y otras tecnológicas) en relación con el descubrimiento de las vulnerabilidades y la treintena de demandas judiciales que hay interpuestas contra Intel.

Aunque en las últimas semanas se ha relajado la actividad mediática, las vulnerabilidades en procesadores siguen siendo un problema colosal para toda la industria.