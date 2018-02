Mod de Dragon Ball para GTA V; arrasa convertido en Son Gokū

El modder JulioNIB nos ha dado una gran sorpresa con su nuevo mod de Dragon Ball para GTA V, un proyecto muy interesante que presenta un acabado bastante bueno como podemos ver en el vídeo que acompañamos al final del artículo.

Con el mod de Dragon Ball para GTA V podemos hacer el cafre convertidos en Son Gokū. Podremos volar libremente, coger y lanzar coches, destruirlos de un simple puñetazo y lanzar los ataques más conocidos del saiyajin más fuerte del universo creado por Akira Toriyama.

Para ofrecer una fidelidad “total” el mod permite al personaje convertirse en todas las fases más conocidas de la serie de Toriyama; SSJ, SSJ2, SSJ3 y SSJ4. No está el SSJ Blue, pero es un elenco de transformaciones bastante completo que además afecta a los poderes de Son Gokū.

En general presenta como dijimos un buen acabado pero debemos tener en cuenta que no está perfectamente pulido y que por tanto presenta algunos errores importantes. Con todo si siempre has soñado con tener la posibilidad de recorrer GTA V convertido en el querido personaje de Toriyama no deberías dejar escapar este mod.

A través de este enlace puedes acceder a la web oficial donde se encuentra disponible para descarga. En ella también encontrarás todas las indicaciones necesarias para instalarlo y una guía con todos los comandos de teclado que nos permitirán realizar las diferentes habilidades del personaje.

Entre ellas se encuentran desde el clásico “Kamehameha” hasta la poderosísima “Genkidama”.

Más información: DSOGaming.