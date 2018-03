Horizon Zero Dawn ha vendido 7,6 millones de unidades

El lanzamiento de Horizon Zero Dawn generó una gran expectativa y no era para menos. Estábamos ante una de las exclusivas más importantes para PS4 y PS4 Pro, pero también ante una franquicia en potencia.

La posibilidad de que Horizon Zero Dawn se convirtiera en una saga dependía directamente de las ventas de esta primera entrega y hoy podemos confirmar que ha superado todas las previsiones, ya que según los últimos datos oficiales ha vendido 7,6 millones de unidades.

Este resultado convierte a Horizon Zero Dawn en un rotundo éxito, y también en la franquicia exclusiva “first party” que mayores ventas ha registrado en PS4, todo un logro que nos permite asegurar que es sólo cuestión de tiempo hasta que veamos un Horizon Zero Dawn 2.

Sin embargo debéis tener claro que dicho juego estará sujeto a un desarrollo muy largo y que teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos es muy probable que Sony opte por limitar su lanzamiento a PS5.

En cuanto a la entrega original tuvimos ocasión de analizarlo en este artículo y nuestras conclusiones fueron muy positivas; es un juego sobresaliente que roza la perfección y que no puede faltar en la colección de juegos de todo poseedor de PS4.

Entre las grandes obras maestras que ha recibido la consola de nueva generación de Sony también encontramos títulos como Bloodborne, que podéis conseguir gratis con PS Plus, y The Last of Us Remastered, y muy pronto llegarán otros como The Last of Us Part II,Days Gone y God of War 4.

Más información: TweakTown.