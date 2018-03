GDC18: La trilogía The Banner Saga llega a Switch

Esta semana se está celebrando en San Francisco la Game Developers Conference (GDC 2018), la conferencia más grande de desarrolladores de videojuegos que reúne cada año a más de 26.000 asistentes. En una de sus conferencias, Nintendo nos presentó en su Nindies Showcase las últimas novedades que podremos encontrar para Switch, su iniciativa para fomentar la industria de juegos y compañías independientes.

Entre otros títulos destacó el anuncio de The Banner Saga 3, que además de salir por primera vez de la exclusividad para PC, no solo nos traerá su nueva entrega, si no que además vendrá acompañado de la adaptación de la dos primeras entregas a la consola portátil. Una gran noticia, ya que según vayamos completando cada juego, nuestro progreso personal e historia se podrán trasladarán a la siguiente entrega de la trilogía.

Ambientada en un reino de fantasía en 2D inspirado en la mitología nórdica, esta serie creada por el estudio independiente Stoic a través de la plataforma Kickstarter, ha logrado hacerse con numerosos premios, los halagos de la crítica, y el cariño de sus numerosos fans.

The Banner Saga nos presenta una historia épica de vikingos, increíblemente inmersiva, combinada con un sistema de combates estratégicos por turnos donde nuestras acciones y decisiones afectarán directamente al desarrollo de la historia.

Viajaremos a la vez que deberemos gestionar nuestra caravana, afrontado nuevas amenazas que pondrán en peligro hasta una civilización entera. Cada decisión que hagamos en el viaje, cada conversación, cada personaje utilizado así como el resultado de cada combate, tendrá un efecto significativo en el desarrollo de la historia. “No todo el mundo sobrevivirá, pero serán recordados.”

The Banner Saga 3 no tiene una fecha de lanzamiento concreta, pero si se ha anunciado que llegará tanto a Switch como a PC a mediados de este año durante el verano. En cuanto a las dos primeras entregas, ya disponibles a través de Steam, Nintendo sólo ha declarado que “pronto llegarán” a la portátil, por lo que deberemos esperar a nuevas noticias.