Heroes of the Storm dejará de soportar DirectX 9 y 32 bits este verano

Nate Valenta, Community Manager de Blizzard, ha confirmado que Heroes of the Storm quedará sin soporte en su versión para equipos basados en DirectX 9 y sistemas operativos de 32 bits, lo que significa que aquellos que utilizan el juego en equipos antiguos no tendrán más remedio que actualizar si quieren seguir disfrutándolo.

No es la primera vez que Blizzard lleva a cabo un movimiento de este tipo, de hecho abandonaron recientemente el soporte de sus principales juegos en sistemas operativos Windows XP y Windows Vista, pero lo cierto es que en el caso de Heroes of the Storm nos parece un poco forzado.

Con la supresión del soporte de DirectX 9 y de sistemas operativos de 32 bits se incrementan los requisitos del juego y se obliga a los jugadores a actualizar sus equipos, algo que puede acabar implicando un coste importante que no todo el mundo esté dispuesto a asumir.

El cambio entrará en vigor a partir del próximo verano y Valenta ha confirmado que lo ideal si no queremos tener problemas es dar el salto a un sistema operativo compatible de 64 bits y a DirectX 11, ya que aunque los equipos basados en DirectX 10 podrían mover Heroes of the Storm el CM de Blizzard no garantiza un rendimiento óptimo y sin problemas bajo dicha API tras la próxima actualización.

En sus comentarios Valenta destacó que la mayoría de la comunidad de Heroes of the Storm utiliza sistemas de 64 bits y tarjetas gráficas compatibles con DirectX 11, así que creen que los efectos negativos de este cambio serán mínimos.

Más información: TweakTown.