Sam, el “asistente personal” de Ubisoft filtra Watch Dogs 3

Ya en enero se hizo pública una beta de Sam, un “asistente personal” desarrollado por la compañía Ubisoft (una IA equivalente a Siri o Alexa, pero sólo sobre juegos) y que fue diseñado para “mejorar la experiencia de juego de los jugadores”. Sin embargo, la astucia de los jugadores hizo que salieran a la luz los primeros rumores sobre un posible Watch Dogs 3.

Si bien Sam entró en beta hace ya unos meses, sólo disponible en Canadá, la atención a escala mundial no se había centrado él hasta ahora. Al igual que cualquier otro asistente de inteligencia artificial, si le preguntas algo a Sam, este siempre te responde. Por lo que recientemente alguien decidió preguntarle a Sam sobre un posible Watch Dogs 3, pero ¿por qué ahora?

Principalmente por April Fool’s de este año de Ubisoft (el equivalente del día de los inocentes americano), en el que se pudo acceder a una “consola de hacking” desde la plataforma uPlay, con una temática igual a la usada en el juego. Sin embargo, aunque este “glitch” no tenía en sí ninguna referencia ni información sobre Watch Dogs 3, sumado a un sospechoso Tweet en la cuenta de oficial de Watch Dogs, ha dado pie a todo tipo de bases para la especulación.

El tweet, que ya ha sido eliminado, decía: “Esto es todo” (“This is everything”). En Watch Dogs se hace referencia a la frase “Todo está conectado” (“Everything is connected”) para hablar del sistema informático sobre el que funciona la ciudad, que aunque no idéntica, sí podría tratarse de un sutil guiño de Ubisoft para hacer una referencia al título.

Por último, una base más sólida por la cual se cree que Ubisoft estaría realmente desarrollando un Watch Dogs 3, es que cuando le preguntas a Sam sobre el juego, este responde: “Watch Dogs 3 aún no está terminado, pero desde la última versión que probé, es muy firme. ¡El equipo de desarrollo hace maravillas! No puedo esperar a que lo pruebes!”.

Aún lejos de tratarse de una confirmación oficial, todas estas piezas parecen encajar bastante bien con el posible estado de desarrollo de la nueva entrega Watch Dogs 3. Y es que, con el próximo E3 a la vuelta de la esquina, este sería el escenario perfecto para anunciar el juego.