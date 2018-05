Intel jubila por sorpresa los procesadores Kaby Lake-X

Intel ha anunciado el final de la producción de los procesadores Kaby Lake-X. Sorprendente teniendo en cuenta que apenas llevan un año en el mercado, pero entendible teniendo en cuenta la complicación actual del mercado PC y del amplísimo catálogo que Intel tiene en el mercado con demasiados modelos para los mismos segmentos.

Kaby Lake-X forma parte de la última plataforma de alto rendimiento HEDT de Intel, también conocidos como Core X. Destinados a ordenadores de sobremesa gama entusiasta, jugadores, creadores de contenido y estaciones de trabajo, fueron comercializados hace apenas un año junto a los más potentes Skylake-X y sobre la misma plataforma, el socket LGA2066 y chipset X299 que reemplazaron a las LGA2011-v3 con modelos como el Intel Core i7-6950X, a la cabeza del mercado de consumo en rendimiento.

Kaby Lake-X (Core i5-7640X y Core i7-7740X) se comercializó como modelos de entrada a esta plataforma HEDT, pero no han calado en el mercado. Seguramente por sus limitaciones a los cuatro núcleos físicos (8 MB de caché, 16 líneas PCIe, soporte para memorias DDR4 en doble canal y un consumo TDP de 112 vatios) por debajo de lo que ofrecen los Skylake-X, la elección principal para los usuarios que saltan a la plataforma más potente de Intel en consumo.

Intel ya reconoció que no había mercado para estos procesadores y que “la demanda del mercado se había desplazado a otros productos de Intel”. Obviamente, la compañía no entró a valorar si los RYZEN de alto rendimiento de AMD (ThreadRipper) han tenido algo que ver con estas ventas limitadas. El negocio de Intel en torno al mercado PC está complicado y ya no sólo por AMD sino por las débiles ventas del conjunto.

Sea como fuere, los Kaby Lake-X serán descontinuados. Los fabricantes OEM aún tienen tiempo para realizar los últimos pedidos y calculamos que todavía podrán encontrarse por el canal durante este año. Un entusiasta que salte a esta plataforma seguramente apostará por los Skylake-X de mayor rendimiento o por un Coffee Lake de gama alta. Sin embargo, hay que hacer constar que estos Kaby Lake-X son los más baratos de la plataforma y con su capacidad de overclocking de serie ofrecen rendimiento sobrado para la mayoría de usuarios.