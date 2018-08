Cómo ver todo el fútbol de 2018/19: precios y canales

Las ROM Android personalizadas son uno de los grandes activos de la plataforma de Google. Son desarrollos realizados por terceros aprovechando las posibilidades de Android como sistema de código abierto, lo que permite a sus creadores obtener el código, modificarlo y/o añadir funciones y soporte para un determinado modelo de smartphone o tablet.

La oferta de ROM Android es muy amplia y portales como xda-developers es una auténtica fuente de sabiduría para los probadores compulsivos (como el que suscribe) y para cualquier tipo de usuario que quiera utilizarlas. El sitio es la mayor cocina ‘mundial’ de este tipo de desarrollos y además de ROMs, ofrece kernels, mods, instaladores, rooteadores, temas, iconos, herramientas, tutoriales, y en general, una amplísima cantidad de recursos con todo lo necesario para instalar las imágenes del sistema. Foros como el de HTCMania, son de gran ayuda para los que solo se manejan en español.

No todo es positivo. Los fabricantes añaden interfaces sobre la oficial de Android, apps personalizadas, componentes cuyo soporte es cerrado en la mayoría de ocasiones y cargadores de arranque que complican la creación de estos desarrollos. Las ROM Android personalizadas no están disponibles para todos los modelos y su instalación no suele ser sencilla para un usuario de a pie, aunque varía mucho según la ROM y dispositivo.

Ventajas de una ROM Android personalizada

Una vez te hagas “con los mandos” de este arte, no vas a parar (sea por gusto o necesidad) hasta que encuentres el desarrollo que mejor trabaje en tu móvil o tablet. Teniendo en cuenta la estrategia de la mayoría de fabricantes, seguramente sea la única manera de actualizar el dispositivo y con ello extender su vida útil.

Acceder a la última versión de Android

Es la razón más clara para que un usuario acuda a estos desarrollos. Con honrosas excepciones (o si adquieres terminales con programas específicos como Android Go o Android One) la mayoría de fabricantes tardan semanas, meses o años en actualizar sus dispositivos a las últimas versiones de Android. O simplemente no lo hacen nunca por motivos comerciales (vender nuevos terminales), incluso cuando el smartphone está en uso y dispone de hardware para soportarlo.

Algunas de las grandes ROM personalizadas ofrecen incluso una vez instaladas actualizaciones automáticas con un simple clic. Mención especial para los Nexus, que Google sí se encarga directamente de sus actualizaciones en cuanto están disponibles nuevas versiones de Android aunque incluso en este caso, si Google no lo hace con equipos viejos, una ROM Android personalizada puede ser la solución para darle nueva vida al terminal.

Reemplazar las interfaces de los fabricantes

Todos los grandes fabricantes personalizan sus terminales con una interfaz de usuario a modo de capa superior sobre la oficial de Android que conocemos como stock. Algunas están bien conseguidas y trabajadas o tienen aplicaciones útiles para el usuario. Otras lo son menos y además, penalizan el rendimiento. Hay de todo. A algunos usuarios les gustan y no a otros Lo bueno es que las ROMs de terceros te ofrece la posibilidad, además de actualizar el sistema, de probar, mantener o quitar este tipo de interfaces.

Eliminar Bloatware

Igual que pasa cuando compras un PC con Windows, la cantidad de aplicaciones basura que instala el fabricante es notable. Aplicaciones que ni has pedido ni seguramente necesitas y que te quita capacidad de almacenamiento, memoria y rendimiento, por no hablar de aquellas que invaden tu privacidad por ejemplo almacenando datos personales en las nubes de los fabricantes sin que tú lo hayas decidido expresamente. Hay otras formas para eliminar este bloatware pero la más efectiva es instalar una ROM personalizada.

Características adicionales y mayor personalización

Otro de los puntos fuertes de las ROM Android es el añadido de nuevas características que no están disponibles o están tan escondidas que no son usables en el sistema de los fabricantes. También ofrecen ajustes adicionales para mejorar prácticamente todas las opciones de gestión del terminal, incluyendo el aumento de rendimiento o autonomía según necesidad. Temas, pieles, iconos, desbloqueo y un largo etc, se añaden en este capítulo.

Cuestión aparte es la mejor gestión de permisos que suelen ofrecer estos desarrollos, aunque las últimas versiones Android han mejorado y mucho en este aspecto. Por último, citar las mayores posibilidades para decidir el uso o no de las apps de Google. En las versiones stock oficiales es cuasi imposible quitárselas de encima, mientras que algunas de los fabricantes se empeñan en que uses las suyas. Con una ROM personalizada decides tú.

Inconvenientes de una ROM Android personalizada

No todo son ventajas, si bien como decíamos depende mucho del dispositivo y de la ROM que utilicemos, pero en general nos podemos encontrar con problemas como:

Estos desarrollos no están cubiertos por la garantía de los fabricantes y pueden ponernos problemas en caso de avería. No es lo común, pero asegúrate que puedes volver a la ROM original.

de los fabricantes y pueden ponernos problemas en caso de avería. No es lo común, pero asegúrate que puedes volver a la ROM original. Algunas ROM optimizan el rendimiento pero pueden agotar la batería de forma más rápida que la oficial. No son todas y otras apuestan precisamente por todo lo contrario, aumentar la autonomía

de forma más rápida que la oficial. No son todas y otras apuestan precisamente por todo lo contrario, aumentar la autonomía Los desarrolladores no tienen acceso a todos los controladores y no pueden soportar cada componente del terminal, lo que puede resultar en hardware que no funcione tan bien como debería . Estos bugs suelen estár citados en las notas de versión de cada ROM

. Estos bugs suelen estár citados en las notas de versión de cada ROM La ROM personalizada no ha sido probada de la forma y recursos que lo hace el fabricante por lo que puede sufrir errores no especificados, inestabilidades o reinicios. La nota positivas es la facilidad con la que podremos probar kernels y ROM hasta dar con la más adecuada para nuestro dispositivo.

No te asustes. Las ventajas superan por muchísimo a los pocos inconvenientes, inevitables por otra parte. No hay un método único para instalar estas ROMs, que básicamente pasa por desbloquear el cargador de arranque, rootear el terminal en su caso e instalar la imagen personalizada. Recordaremos algún paso a paso con dispositivos determinados en un próximo artículo como te hemos ofrecido en el pasado.