Desde que Nokia resurgió de la mano de HMD parece que su objetivo se convirtió en volver a copar la gama media como ya lo hizo en su día, cuando la opción era tener un Nokia o no tener móvil.

Ahora lo tiene mucho más difícil, pero no tiene intención de rendirse y su plan es llenar el mercado desde abajo, desde la gama más inferior y subiendo. Por eso en su catálogo podemos encontrar distintos modelos de smartphone que van desde la gama más baja hasta la media y un único modelo en gama alta que ya tuvimos ocasión de probar.

Hoy os vamos a hablar del modelo más sencillo y barato de Nokia, el 2.1, una renovación del Nokia 2, que viene con mejores características y algo más de precio.

Diseño

Las 5,5 pulgadas pulgadas de este móvil se notan al cogerlo, un móvil barato no tiene porque ser pequeño, y el Nokia 2.1 te ofrece una pantalla amplia en calidad HD. Eso sí, nada de pantallas infinitas ni notch, porque estamos ante un móvil muy humilde. Además, hemos percibido una respuesta táctil muy pobre, en algunas ocasiones no cogía bien cada toque y teníamos que volver a darle, algo muy molesto cuando estamos escribiendo por WhatsApp y llevamos prisa.

El material que lo recubre es plástico, y lo bueno del plástico es que es fácil cambiar de color, por eso este modelo se vende en tres colores, azul/cobre, azul/plata y gris/plata.

Otra particularidad de este móvil es que la carcasa se puede quitar, algo que recuerda a los móviles más clásicos de la marca. De hecho es necesario para insertar la tarjeta SIM o la micro SD tendremos que quitar esa carcasa. Pero no os engañéis, la batería no es extraible. Para compensar el plástico, Nokia ha añadido unos bordes metálicos que dan algo de juego y estilo al terminal.

Como hemos dichos, sin lector de huellas y sin grandes despliegues, eso sí, cuenta con dos altavoces frontales que permiten un sonido dual y bastante limpio. En la parte superior encontramos la conexión mini jack de los auriculares y en la inferior una conexión de USB 2.1. Incluye también cámara posterior y delantera.

Cámara

La Cámara poco tiene que decir la verdad, nos encontramos ante una cámara trasera principal de 8 MP, con autoenfoque, flash LED y HDR y con una cámara frontal de 5 MP. Esto sí que recuerda a los móviles antiguos de Nokia.

Las dos comparten una interfaz muy intuitiva, las funciones HDR y Belleza, el temporizador de 3 o 10 segundos, la grabación de vídeo FullHD 1.080p. Además en el modo HDR podremos modificar manualmente algunos parámetros. Éstos son el enfoque (automático, infinito o macro), el balance de blancos (automático luz natural, nublado, fluorescente e incandescente), la medición (automático, evaluador y centrado) y la compensación de la exposición. Cuenta también con modo de fotografía panorámico.

A continuación os dejamos algunos ejemplos de las fotos que consigue este móvil. Ya os decimos que si estáis buscando un buen móvil con una cámara decente a bajo precio, este no es una opción.

Rendimiento y batería

Cuando pienso en este móvil me cuesta imaginar a quien está dirigido, por su precio y sus especificaciones podría considerarse un gama de entrada. Podría ser un buen regalo de navidad para un niño de unos 11 o 12 años, pero a los niños les gusta jugar y hacer fotos y es algo que este móvil consigue a duras penas. Sin embargo, podría ser una buena opción para una persona mayor que solo necesite WhatsApp, llamar y hacer alguna foto de vez en cuando.

Para ese caso el procesador de Snapdragon 425 es suficiente, eso sí, como esa persona quiera usar alguna red social como Facebook o Instagram se quedará algo corto. Estas aplicaciones funcionan, pero tardan en cargar y actualizarse. En cuanto a los juegos, sí podemos jugar a juegos sencillos como Candy Crush o Preguntados, pero no le pidamos nada más exigente porque será desesperante.

Pero si el Nokia 2.1 tiene una (única) ventaja es su batería tiene una potencia de 4000 mAh2 que promete dos días de autonomía y los cumple.

Para poder funcionar este dispositivo de Nokia utiliza Android Go, la versión contenida de Android que permite que los móviles más humildes se conviertan en Smartphones. Dentro de Google Play, tienes un apartado para la versión Go, donde se pueden instalar las versiones Lite que mejor funcionan en este móvil. Si quieres, puedes instalar “aplicaciones normales”, pero no te lo aconsejamos, porque inclusos las de la versión Go tardan algo en abrir y funcionar.

Conclusiones

Por 99 euros, que es el precio oficial en su página web es difícil encontrar un móvil con mejores prestaciones. Por eso, el Nokia 2.1 puede ser una buena opción si estamos pensando regalarle un móvil a nuestro padre/madre, abuelo/abuela. Un móvil grande, que le permita ver bien la pantalla y que no se apague con facilidad. Si una vez que lo tienen se quejan de sus pocas prestaciones y rendimiento, el Nokia 2.1 habrá conseguido su misión como smartphone de gama de entrada, entonces tendremos que comprarle uno mejor.

Nokia 2.1 5.7 NOTA NOS GUSTA La batería El precio A MEJORAR La cámara es realmente mala La pantalla táctil puede dejarte tirado Un rendimiento que no siempre cumple aunque lleve Android Go RESUMEN Tampoco se le puede pedir mucho más a un móvil de 99 euros, es una buena opción para regalar a una persona mayor que no vaya a usarlo mucho. Diseño y construcción 6 Pantalla 5 Rendimiento 5 Cámaras 4 Software 4 Autonomía 10

En Amazon podemos encontrar el modelo con doble SIM.