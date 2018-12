Tesla anuncia un “modo romántico” para sus coches

Tesla vuelve a sorprendernos aumentando las capacidades de sus vehículos autónomos, que más allá de ser unos de los coches eléctricos con mayor potencial de autonomía, se están convirtiendo en pequeños cuartos privados sobre ruedas.

Como ya es usual, el anuncio llegó de forma despreocupada a través de la cuenta de Twitter de Elon Musk, donde se habló de la próxima llegada de de actualizaciones “súper divertidas” para el software de sus coches, y que llegarán antes de las vacaciones y las festividades navideñas.

Super fun software Easter eggs coming to all Tesla S/3/X cars before the holidays! Romance mode, toilet humor & more video games.

