Baja el precio de las Radeon RX Vega 56 y RX Vega 64

El precio de las Radeon RX Vega 56 y Radeon RX Vega 64 ha empezado a bajar de forma sostenida. En algunos minoristas es posible encontrar reducciones de precio sustanciales que se mantendrán de forma indefinida, mientras que en otros se ha iniciado una temporada de ofertas que podemos identificar como toda una declaración de intenciones.

La bajada de precio de las Radeon RX Vega 56 y Radeon RX Vega 64 tiene ha tenido un detonante muy claro, el anuncio de la GeForce RTX 2060 de NVIDIA. Lo nuevo del gigante verde se dirige directamente a la gama media alta, y dado que su rendimiento posiciona al nivel de una GTX 1070 TI a frecuencias de referencia compite con ambas soluciones de AMD, ya que la primera queda un poco por encima de una GTX 1070 y la segunda está más o menos al nivel de una GTX 1080.

Más allá del rendimiento bruto la RTX 2060 tiene a su favor tres grandes claves:

Utiliza una arquitectura de última generación compatible con trazado de rayos y suavizado de bordes DLSS.

Mayor eficiencia energética y menores requisitos de alimentación.

Precio atractivo: 369 euros la versión Founders Edition, que tiene una calidad de construcción de primera.

La primera ensambladora en mover precios ha sido Sapphire. Ahora mismo la NITRO+ RX Vega 64 se puede conseguir por 379 dólares y la PULSE RX Vega 56 por 329 dólares. Es importante tener en cuenta, además, que ambas tarjetas siguen dando acceso a la promoción Raise the Game Fully Loaded, lo que significa que al comprar una de ellas nos llevaremos los juegos Resident Evil 2, Devil May Cry 5 y Tom Clancy’s The Division 2 gratis.

En España los precios no han bajado todavía tanto como nos gustaría, pero la NITRO+ RX Vega 64 se puede conseguir por 459,90 euros y la PULSE RX Vega 56 por 349,99 euros, aunque ahora mismo está agotada temporalmente.