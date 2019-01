Cierra el CES 2019

El fin de semana cerró sus puertas el CES 2019, la feria de electrónica y tecnología de consumo más grande del planeta a la que le dedicamos una amplísima cobertura la semana pasada intentando añadir una muestra del mayor número de fabricantes y segmentos de mercado.

Sin embargo, han sido tal la cantidad de novedades presentadas que no ha habido espacio ni tiempo para mostrártelas todos. Para cerrar la feria como se merece, hemos preparado este especial donde te mostramos una selección con otro buen número de productos presentados. Hay un poco de todo, para consumo, mercado profesional u otras entradas de interés, pero especialmente ordenadores personales que han encabezado el listado de novedades en Las Vegas en un impresionante despliegue de todos los fabricantes.

HP ha anunciado en el CES la primera computadora portátil de 15 pulgadas con pantalla AMOLED. Y no sobre cualquier equipo, sino en el HP Spectre 15 x360, uno de los mejores convertibles premium del mercado. La nueva pantalla AMOLED con soporte para la tecnología de rango dinámico HDR, ofrecerá colores más ricos y profundos y una mejor visibilidad en condiciones de luz brillante. También ofrecerá un amplio ángulo de visión y un rápido tiempo de respuesta.

El resto de componentes son los que conocemos de la reciente actualización, comenzando por el uso de los nuevos procesadores de Intel que pueden instalarse y que alcanzan a los modelos de seis núcleos y doce hilos de procesamiento nativo. El procesador se combina con una gráfica dedicada NVIDIA GeForce GT 1050Ti con el diseño de Max Q. Admite hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD PCIe.

La autonomía que declaró la firma para este equipo con pantalla estándar de 15 pulgadas fue de 16,5 horas con una sola carga. Se desconoce la que ofrecerá este HP Spectre 15 x360 con pantalla AMOLED. Tampoco se ha facilitado precio para un equipo novedoso que llegará al mercado en marzo de 2019.

Lenovo sigue ampliando su línea de juegos Legion al igual que está haciendo su máximo competidor HP con OMEN. En esta ocasión se trata de un monitor de gran tamaño y prestaciones, con panel curvado 1800R, una diagonal de 44 pulgadas y una resolución nativa de 3.840 x 1.200 píxeles con relación de aspecto ultrapanorámica 32:10.

Soporta alto rango dinámico DisplayHDR400 y la tecnología de sincronización FreeSync 2. Su frecuencia de actualización es de 144 Hz y su tiempo de respuesta de 4 milisegundos. Cuenta con entradas de vídeo Display Port, HDMI y USB Tipo-C, además de un pequeño centro de coneción en el frontal que incluye un hub de puertos USB, un conector para auriculares y un altavoz extraíble. Estará disponible en abril de 2019 con precio oficial de 1.199 dólares.

Con este mismo panel, Lenovo también ha presentado un segundo monitor ThinkVision P44W para el mercado profesional. Un tercer modelo, Legion Y27gg, un 2K de 27″ con G-Sync, completó los monitores exhibidos en Las vegas por la firma china.

La firma taiwanesa ha vuelto a actualizar su serie de ultraportátiles destacando el ZenBook S13 (UX392). Un modelo con una pantalla NanoEdge de 13,9 pulgadas y resolución FHD con los “biseles más finos del mundo” y una impresionante relación pantalla-cuerpo que se eleva al máximo admisible: 97%.

Su chasis de aluminio es tan delgado y ligero como de costumbre y además soporta normas militares MIL-STD 810G. Emplea procesadores Intel Whiskey Lake, gráfica NVIDIA MX150, hasta 16 GB de memoria RAM y unidades de almacenamiento basado en estado sólido PCIe de hasta 1 TB.

Cuenta con Wi-Fi ac, Gigabit Wi-Fi, Bluetooth 5 o puertos USB Type-C. ASUS ha comprimido las cámaras web y la IR con soporte para Windows Hello encima de la pantalla en una muesca inversa a la que vemos en smartphones y que también sirve para facilitar la apertura de la tapa. No sabemos precio.

Wacom ha presentado en Las Vegas la Cintiq 16, una tableta gráfica de gama de entrada dedicada a creativos aficionados, estudiantes de arte o diseño y profesionales con presupuestos limitados, ya que su precio de 650 dólares es la mitad de su equivalente de la serie Pro.

La parte más importante de estas tabletas, el soporte para sensibilidad a la presión de 8.192 niveles y la capacidad de usar los lápices ópticos de Wacom y el software, es la misma, al igual que la experiencia básica. Obviamente, la pantalla es inferior, su resolución nativa es Full HD y no el 4K de sus hermanos mayores y el brillo máximo de 250 nits o el contraste no alcanzan su nivel.

Sin embargo, esos 650 dólares son muy contenidos cuando hablamos de las soluciones del líder del segmento de las tabletas gráficas, el lápiz óptico Pro Pen 2 incluído, la sensibilidad a la presión de 8.192 niveles y la experiencia general que ofrecen los productos de Wacom.

HP presentó el primer Chromebook con AMD, pero no ha sido el único y Acer también ha abierto una línea propia de portátiles bajo Chrome OS con hardware de AMD que es novedad en la industria. Puede equipar APUs AMD A6-9220C o A4-9120C con gráficas Radeon y una pantalla de 15,6 pulgadas con varios paneles a elegir, una LCD HD o una IPS FullHD.

Se acompaña de 4-8 Gbytes de memoria y almacenamiento eMMC de 64 Gbytes. Cuenta con Wi-Fi ac, Bluetooth, webcam, lector de tarjetas de memoria, puertos USB Tipo-C y batería de 54 Wh para 10 horas de autonomía y un peso total de 1,8 kg. No se ha facilitado precio, pero debe ser económico.

MSI está peleando con ASUS por la supremacía en ventas de portátiles para juegos y en 2018 vendió 1,2 millones de unidades. Una cantidad nada despreciable viendo el parón del mercado PC. Una de las novedades que más nos han gustado ha sido el GS75 Stealth, porque se convertirá en el más equilibrado entre ligereza, delgadez y potencia de todo su catálogo, con pantalla de 17,3 pulgadas, resolución FHD y tasa de refresco de 144 Hz.

Emplea procesadores Intel Core i7 de octava generación, una de las nuevas GeForce RTX 2080 de NVIDIA, hasta 32 Gbytes de memoria DDR4-2666 y combinación de módulos M.2 PCIe y SATA para almacenamiento. También cuenta con la tecnología Cooler Boost Trinity para mejorar la refrigeración, teclado SteelSeries, iluminación RGB por tecla, sistema de sonido Dynaudio y completa conectividad. No se han facilitado precios.

MSI también ha presentado el modelo GE75 Raider con especificaciones similares, pero no específico para juegos; el GT75 Titan como tope de gama con los Core i9 y pantalla 4K de 17 pulgadas; El más básico GL63 de 15 pulgadas y menores prestaciones o el P65 Creator como estación de trabajo móvil para el mercado profesional, completando un gran catálogo de productos.

Dell ha presentado la renovación de su línea de convertibles de consumo donde destaca un Inspiron 15 7000 Black Edition, que incluye un alojamiento novedoso para el lápiz óptico al situarlo en el mismo sistema de bisagras que permite el giro de la pantalla hasta 360 grados para transformarlo de portátil a tablet.

También dispone de una nueva tecnología térmica adaptativa que indica cómo se está utilizando el dispositivo y ajusta el perfil de energía en consecuencia. Como la inmensa mayoría de equipos vistos en Las Vegas utiliza procesadores Intel Whiskey Lake. Incluye un lector de huellas dactilares y puerto USB Tipo-C para datos y carga.

Dell ofrecerá la serie con pantallas IPS multitáctiles de 15 y 13 pulgadas. No se ha anunciado precio para unos equipos que estará disponibles en junio de 2019.

Había sido anunciado previamente y hemos tenido oportunidad de verlo en el CES. La familia crece. Si LG ofrecía hasta ahora modelos de 13, 14 y 15 pulgadas para esta serie Gram, aumenta catálogo con un modelo de 17 pulgadas, que aumentando la productividad y visualización, contendrá el peso a unos excepcionales 1,34 kg. No recordamos un portátil de 17 pulgadas con un peso tan bajo.

Su base hardware está actualizada a los procesadores Intel de 8ª Generación Core. No se ha citado gráfica dedicada y quizá en este modelo fuera necesario, más con la resolución 2K (2560 x 1600 píxeles) que ofrecerá. Por lo demás, ofrece un chasis premium, conectividad actualizada con USB 3.1 y soporte para Thunderbolt 3, y una autonomía muy interesante para un equipo con este tamaño de pantalla: hasta 19,5 pulgadas. Tendrá un precio de 1.699 dólares.

LG también ha exhibido otro de los modelos esperados como ampliación de la serie, el LG gram 2 en 1. Dispone de una pantalla multitáctil de 14 pulgadas y formato convertible, chasis premium en aluminio, actualización a la 8ª generación de procesadores de Intel. También cuenta con soporte para lápices ópticos de Wacom, puertos USB Type-C 3.1. y lector de huellas digitales. LG promete una amplia autonomía de 21 horas para un precio de 1.499 dólares.

El fabricante especializado en pantallas de visualización ha presentado en Las Vegas una sub-marca dedicada a monitores profesionales para juegos y la ha estrenado con dos modelos XG240R y XG350R-C. Ambos incluyen programas de software asociados que permiten capacidades de iluminación RGB personalizables con asociación a los principales productores de periféricos.

ViewSonic XG240R es monitor de 24 pulgadas con resolución 1080p, con frecuencia de actualización de 144 Hz, un tiempo de respuesta de 1 ms y tecnología de sincronización AMD FreeSync. Estará disponible desde este mes con precio competitivo de 266 dólares.

ViewSonic XG350R-C es la estrella de la nueva serie ELITE, con su panel curvado 1800R de 35 pulgadas y resolución nativa WQHD (3440 x 1440 píxeles). También cuenta con la tecnología AMD FreeSync y tiene un precio de venta recomendado de 716 dólares.

Nueva versión del EliteBook x360 es una de las mejores series de convertibles para profesionales y empresas del mercado. Como el resto de la serie, el nuevo modelo lleva al extremo el concepto del convertible, con un sistema de bisagras que permite girar la pantalla hasta 360 grados y ofrecer cinco modos de uso.

Está alimentado por la octava generación de procesadores Core de Intel, modelos “Whiskey Lake” con cuádruple núcleo de procesamiento nativo. La cantidad de memoria RAM se ha elevado a 32 Gbytes, mientras que el apartado del almacenamiento se eleva a 2 Tbytes con veloces unidades de estado sólido PCIe NVME. La pantalla es una multitáctil de 13 pulgadas que ahora ofrece paneles con resolución 4K y un brillo de 1.000 nits, soporte para lápices ópticos y la tercera generación del HP Sure View, una tecnología contra la “piratería informática visual” que la compañía implementa en algunos modelos portátiles de negocio para proteger la privacidad.

El convertible tiene un sensor de huellas dactilares y una cámara IR para desbloqueo facial, un sensor de luz ambiental para ajustes automáticos del brillo de la pantalla, altavoces estéreo y 3 micrófonos para entrada de voz. También teclado resistente a derrames, dos puertos USB 3.1 Tipo A, un puerto HDMI 1.4b, un conector para auriculares, soporte para Thunderbolt 3 y una “cámara de privacidad” con un obturador físico que puede deslizarse sobre la cámara web. Con Windows 10 Pro preinstalado estará disponible a partir de abril en España con un precio aún no definido.

No es un producto que podamos comprar, pero no queríamos hacer un cierre del CES sin un anuncio de IBM en la feria: la primera computadora cuántica comercial de 20 qubits. Conocida como Q System One, totalmente integrada y diseñada para uso comercial, supone todo un hito que representa un avance importante en el (todavía) largo camino que tiene por delante esta tecnología. La computación cuántica se ha mantenido durante años como “el Grial” de la computación, una tecnología prometedora capaz de marcar un antes y un después. Sin embargo, su complejidad y sus costes han limitado en gran medida su adopción y su utilidad práctica.

La primera computadora cuántica comercial de 20 qubits que ha anunciado IBM tiene su origen en un prototipo de procesador cuántico de 17 qubits que mostraron en 2017. Este componente fue todo un ejemplo del compromiso que tiene el gigante azul con la computación cuántica, y que hoy se ha visto reforzado con el anuncio del Q System One.

IBM define al Q System One como el primer sistema de computación cuántica que persigue una integración universal y que está diseñado para uso científico y comercial. Como anticipamos tiene una potencia total de 20 qubits y presenta una construcción modular y una terminación compacta, integrada alrededor de un diseño muy atractivo y bien terminado.

Nueva estación de trabajo compacta del fabricante taiwanés. Con un diseño asemejable a un altavoz inteligente actual, está claramente inspirado en el espectacular Mac Pro de 2013 y a primera vista puede engañar del ‘monstruo’ que esconde en su interior. Está alimentado por procesadores Intel de última generación, con posibilidad de incluir procesadores tan potentes como el Core i9-9900K. Al mismo nivel se sitúa el apartado gráfico, con gráficas profesionales Quadro de NVIDIA, modelos P4000 o P2000.

Puede instalar hasta 64 Gbytes de memoria RAM en formato SO-DIMM DDR4 y ofrece distintas configuraciones para almacenamiento, doble unidad de estado sólido PCIe / SATA de hasta 512 Gbytes o una combinación con discos duros de hasta 1 Tbyte complementado con memorias Intel Optane. Integra un sistema de refrigeración líquida y su conectividad es muy completa para su tamaño, destacando dos puertos USB Type-C con soporte para Thunderbolt 3 y la friolera de cuatro puertos para salida de vídeo Display Port 1.4.

También dispone de Ethernet Gigabit, un módulo para conexión inalámbrica Wi-Fi ac y Bluetooth, además de las correspondientes salidas de audio, línea y micrófono. Con opción de compra preinstalando Windows 10 Home/Pro o sin sistema operativo, este ASUS ProArt PA90 está dirigido a profesionales que desean que sus PC se vean tan impresionantes como el trabajo que realizan. No sabemos precio o disponibilidad.

HP ha renovado este sobremesa para juegos, manteniendo su enfoque de personalización, pero añadiendo componentes mucho más potentes en procesadores y gráficos, soporte de memoria y almacenamiento.

Podrá incluir procesadores Intel Core i9 o los más potentes de AMD para consumo y gráficas dedicadas hasta la NVIDIA RTX 2080Ti. Si la torre Obelisk admitía hasta 32 GB de memoria RAM DDR4, la nueva versión admite hasta 64 GB.

Si bien la nueva torre Obelisk tiene el mismo aspecto que la original, ahora tiene una segunda ranura SSD M.2 para admitir más almacenamiento. También cuenta con tecnología de refrigeración líquida en su interior para mejorar la gestión térmica. Estará disponible a partir de marzo con precio base en 899 euros en España.

Un dispositivo diferente porque se trata de un tablet convertible a un asistente virtual cuando lo conectemos a una base de expansión preparada para la ocasión. Aunque utiliza el Alexa de Amazon, será una competencia más potente y versátil del Echo Show del mismo Amazon.

Lenovo lo comercializará en dos versiones, el Tab M10 y el Tab P10, ambos con pantalla de 10,1 pulgadas y resolución FHD, y un chipset Snapdragon 425 de Qualcomm. Preinstalan Android 8.0 Oreo (por lo que también podría utilizar Google Assistant) y la firma ha preparado una interfaz de usuario especial.

El Tab M10 tendrá un precio de 199 dólares, mientras que el Tab P10 costará 299 dólares. Muy interesantes por la versatilidad que ofrecen, sus funciones de tablets y las de asistente virtual para el hogar.

Google Assistant superará los 1.000 millones de dispositivos activados, según anunció el gigante de Internet en la feria de Las Vegas donde ha realizado un gran despliegue mediático situando la voz más popular para activarlo, “Hey Google”, en una de las entradas principales del Centro de Convenciones, así como en el monorraíl de la ciudad.

Además, Google Assistant se ha ampliado a 30 idiomas y 80 países este año y ha incorporado novedades y mejoras. Los 1.000 millones de dispositivos activados por Google Assistant son solo una parte de la historia y se apoyan fundamentalmente en la enorme base de móviles con Android. Cuando se trata de participación de mercado para dispositivos inteligentes, Amazon está muy por delante. y los dispositivos Echo de Amazon dominan el mundo de los altavoces inteligentes, con el 73 por ciento del mercado.

La semana pasada, Amazon anunció que se habían vendido 100 millones de dispositivos habilitados con Alexa, tanto los Echo propios como en dispositivos de terceros. La batalla será cerrada, pero solo entre Alexa y Google Assistant. El Siri de Apple no ha sido capaz de salir de su propio ecosistema y su dispositivo hardware no ha obtenido el éxito esperado. En cuanto al Cortana de Microsoft, el fiasco de la firma en movilidad y la llegada de Alexa a los PCs, lo está dejando fuera de juego a pesar de la ventaja de preinstalarse en Windows 10 y otros equipos que usan el sistema.

Más allá de la informática, la robótica y el automovilismo también han tenido presencia en Las Vegas. En una mezcla de ambas y sumando tecnología e Inteligencia Artificial, compañías como Bell han presentado soluciones para los taxis aéreos del futuro con un modelo Nexus eléctrico que podrá funcionar de manera autónoma con 241 kilómetros de autonomía.

Ha sido lo más impresionante de su tipo visto en Las Vegas, pero ha habido más porque Elon Musk ha vuelto a comentar el “paquete de opciones SpaceX” para el Tesla Roadster, con “10 pequeños propulsores de cohetes dispuestos alrededor del automóvil . Estos motores de cohetes mejoran drásticamente la aceleración, la velocidad máxima, el frenado y el paso por curva. Tal vez incluso permitan que un Tesla vuele …”, tuiteó.

Musk insinuó aún más, cuando retwitteó un GIF de un DeLorean volador de “Regreso al futuro”, asegurando que “el nuevo Roadster realmente hará algo como esto”. Luego pasó a describir cómo se usarían los pequeños impulsores neumáticos SpaceX para convertir esencialmente un Tesla Roadster en un aerodeslizador o quizás … algo con un rango vertical aún mayor. ¿Un Tesla volador? Veremos.

Lo dejamos aquí porque las novedades presentadas en Las Vegas han sido innumerables. Si quieres repasar todo lo que te hemos ofrecido puedes revisar el tag CES 2019 que incluye unas cuantas decenas de artículos. Y ya estamos preparando la próxima gran feria, el MWC 2019 que se celebrará en Barcelona del 25 al 28 de febrero.