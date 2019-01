El puesto de Batman está libre. Finalmente Ben Affleck ha colgado la capa y ha hecho oficial que no volverá a interpretar al Caballero Oscuro. Ben Affleck interpretó al Cruzado de la Capa en “Batman vs. Superman: El amanecer de la Justicia”, “Escuadrón Suicida y la Liga de la Justicia”. Se esperaba que lo interpretará en la próxima película del héroe que se estrenará en 2021 y que dirigirá Matt Reeves (El Planeta de los Simios), pero finalmente ha confirmado en Twitter que abandona el proyecto.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO

— Ben Affleck (@BenAffleck) 31 de enero de 2019