El Windows para plegables tiene nombre interno: “Santorini”

Microsoft está trabajando en un Windows para plegables de nombre en clave “Santorini” desarrollado como shell específico del Windows Core OS. Nos lo cuenta en ZDNet Mary Jo Foley, especialista en Microsoft y con muy buenos contactos internos para adelantar todo lo que se cuece en la sede de Redmond.

Hemos oído hablar de proyectos en código llamados “Aruba”, “Oasis” o “Andromeda”. Apunta otros dos más. “Santorini”, como el Windows para plegables y “Centaurus”, el dispositivo interno de la serie Surface con pantalla dual. Todos ellos son fruto de la misma necesidad: Microsoft necesita otro sistema operativo para arreglar Windows 10 y dar soporte a nuevas generaciones de dispositivos.

El Galaxy Fold y las decenas de dispositivos con ese formato que van a llegar bajo el soporte de Google en Android no están pasando desapercibidos en Microsoft. Las nuevas tecnologías de pantallas flexibles están abriendo la puerta a la creación de nuevos formatos y la comercialización de toda una serie de nuevos dispositivos. Igual que la industria del smartphone piensa en ellos como un animador del segmento, el de PCs lo necesita como el comer, tras una caída de ventas brutal que dura ya unos cuantos años.

“Santorini” será el nombre del Windows para plegables, pero será un simple shell, un intérprete que dotará la interfaz del usuario a un sistema operativo del que venimos oyendo hace tiempo, un Windows Core OS que será la clave del futuro de los sistemas operativos de Microsoft, bajo un concepto de desarrollo modular al que se le iría añadiendo capas sobre el núcleo para adaptarse a cada dispositivo donde se instalara.

Un núcleo básico que eliminaría todos los componentes heredados anteriores y ejecutaría nativamente aplicaciones de la Plataforma Universal de Windows (UWP). Y en las aplicaciones es donde han llegado los problemas y el retraso de su lanzamiento. A estas alturas, si Windows Phone/Mobile hubiera funcionado medianamente, tendríamos decenas de miles de apps como en Android e iOS.

No ha sido así, Microsoft Store no ha funcionado y las aplicaciones Win32 siguen siendo las dominantes en Windows. Por ello, Microsoft ha tenido que repensar como soportarlas para no repetir un desastre como eld e Surface RT. Mary Jo Foley cita lo que ya sabíamos. No tendrán soporte nativo en Windows Core OS, pero sí se podrán ejecutar en contenedores seguros utilizando tecnologías de virtualización.

“Santorini” confirmaría el trabajo de Microsoft con sus socios OEM para llevar un nuevo factor de forma al ecosistema Windows. Ya vimos un dispositivo Dell con doble pantalla llamado ‘Janus’ y Lenovo está trabajando en un Yoga Book de tercera generación. Es seguro que HP no anda muy lejos y, por supuesto, la misma Microsoft está desarrollando un Surface muy similar al Galaxy Fold, con doble pantalla.

La conferencia para desarrolladores, BUILD 2019, se celebrará en mayo y es un momento ideal para que Microsoft nos ponga al día de estos proyectos.