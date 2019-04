Epic Games lanza un ultimátum a Steam

El CEO de Epic Games, Tim Sweeney, ha lanzado un ultimátum a Steam, que a la vez supone una oportunidad para rebajar tensiones en la actual guerra de las tiendas de juegos.

Epic Games lanzó una bomba a la industria de la distribución de contenido cuando el pasado diciembre anunció su propia tienda digital de videojuegos abriendo una alternativa a las existentes, y en especial al líder del sector.

El desarrollador no es cualquiera. Además de franquicias de enorme éxito como Gears of Wars o Fortnite, es responsable del motor gráfico Unreal Engine que utilizan otros muchos juegos. Y apostó muy fuerte desde el el inicio de su tienda porque ofreció a los desarrolladores terceros una generosa compensación del 88% de los ingresos de sus juegos que publicaran en la tienda y del 100% para los que utilizaran su motor gráfico.

Para poner el dato en perspectiva, conviene recordar que el Steam de Valve (también las tiendas de Apple o Google) cobran el 30% de los ingresos. No hace falta ser matemático para concluir que del 30% al 12% supone una auténtica millonada para juegos con altas ventas o simplemente la subsistencia para desarrolladores de menor éxito.

Como era previsible, ello le ha otorgado a Epic una ventaja competitiva y la compañía ha atraído a una gran cantidad de desarrolladores de alto perfil y fuera de Steam, con planes para lanzar sus títulos exclusivamente en la tienda Epic Games. Valve ha reaccionado aumentando los ingresos hasta el 75-80%, pero la guerra no ha terminado.

Ahora, Tim Sweeney ha lanzado un tuit que suena tanto a desafío como a oportunidad para relajar las diferencias: «Si Steam se comprometiera a ofrecer un ingreso permanente del 88% para todos los desarrolladores y editores sin compromisos importantes, Epic rápidamente organizaría un retirada de las exclusivas (mientras cumplimos con los compromisos de nuestros socios) y consideraríamos publicar nuestros propios juegos en Steam«.

If Steam committed to a permanent 88% revenue share for all developers and publishers without major strings attached, Epic would hastily organize a retreat from exclusives (while honoring our partner commitments) and consider putting our own games on Steam.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 25 de abril de 2019