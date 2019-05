‘Juego de tronos’, la serie de los récords mundiales

Que Juego de tronos es un fenómeno que va más allá de la televisión nadie lo duda. La fantasía creada por George R.R. Martin que HBO se ha encargado de llevar a la pequeña pantalla ha dejado una huella en la cultura popular de la última década solo comparable a la de otras sagas del estilo, como El Señor de los Anillos, Harry Potter o las películas de superhéroes de Marvel. No se trata de si ha recaudado mucho o poco, sino de la expectación y eco que ha generado.

Así, no es de extrañar que Juego de tronos haya batido récords desde sus inicios, o que siga haciéndolo ahora, en su recta final. Desde que la serie volvió a antena hace ya tres semanas con el primer capítulo de su octava y última temporada, se ha consagrado como el estreno televisivo más seguido de la historia, informan en Deadline. La demanda global superó la del estreno mundial de cualquier otro programa de televisión, incluyendo todas las plataformas y mercados en los que se efectúan mediciones.

HBO reportó audiencias directas de más de 17 millones de personas durante las primeras 24 horas de emisión, teniendo en cuenta sus servicios de televisión por suscripción y sus aplicaciones HBO GO y HBO Now. Pero la cifra total es muy superior, a sabiendas de que la serie está licenciada a multitud de cadenas de todo el mundo. La estimación global ha sido realizada por la firma de análisis Parrot Analytics, en colaboración con la organización de Guinness World Records.

Who will take the Iron Throne? Millions couldn’t wait to find out as @GameOfThrones comes to the final season ⚔️👑 https://t.co/ytVqQso5mY

— GuinnessWorldRecords (@GWR) 3 de mayo de 2019