El presidente y consejero delegado de Sony, Kenichiro Yoshida, ha presentado los primeros detalles oficiales de PS5 en una rueda de prensa en Tokio donde adelantó la estrategia corporativa para 2019-2020.

Es la primera vez que la compañía habla públicamente de su próxima generación de consolas y lo hace en un escenario inusual fuera de los grandes eventos dedicados como el E3, lo que muestra la importancia de la división de juegos y entretenimiento para Sony, la principal responsable del récord de beneficios de 7.363 millones de euros en el último año fiscal.

PS5 o como termine llamándose porque no sabemos el nombre comercial para el lanzamiento, será «ocho veces más rápida» que la PS4 Pro. Y lo ponemos entre comillas porque la aseveración se basa en un simple vídeo mostrado en la conferencia de prensa donde se realizó una comparación del tiempo de carga entre las dos consolas.

Sony’s official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 21 de mayo de 2019