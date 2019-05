Desde que se produjo su llegada en 2015 pudimos confirmar que Windows 10 tenía un problema con el bloatware, una realidad que poco a poco ha ido yendo a más, y que hoy resulta imposible de ignorar.

No es un tema nuevo, ya lo hemos visto en artículos anteriores, y también os hemos explicado cómo podéis libraros del bloatware en Windows 10, ¿pero cuál es la cantidad real de aplicaciones no deseadas que trae dicho sistema operativo? Es una buena pregunta, y en este artículo os vamos a dar una respuesta precisa.

Antes de entrar en materia debemos concretar qué podemos entender por bloatware, ya que es un concepto que puede inducir a error. Como hemos dicho normalmente se utiliza para hacer referencia a las aplicaciones preinstaladas que podemos considerar como «no deseadas».

Hasta aquí todo bien, pero es importante matizar que algunas de esas aplicaciones pueden ser útiles para ciertos usuarios. En esos casos el concepto de bloatware pierde su sentido, sin embargo es un tema complejo que depende, obviamente, de las particularidades de cada usuario.

Por ello en este artículo vamos a calificar como bloatware aquellas aplicaciones preinstaladas que, en la mayoría de los casos, son ignoradas por los usuarios, o que acaban teniendo un uso residual. Esto quiere decir que aunque para algunos usuarios concretos puedan ser útiles no lo son para la mayoría, y que por tanto no deberían venir preinstaladas por defecto.

Windows 10 y bloatware: un listado actualizado

Todas las aplicaciones que vamos a ver a continuación son las que podemos encontrar en Windows 10 May Update 2019, una actualización que lleva un tiempo en el canal Insider y que llegará al canal general en los próximos días.

Si utilizas una versión anterior, como la Windows 10 October 2018 Update, tu equipo no tendrá algunas de las aplicaciones listadas. Recordad, además, que la lista se limita al bloatware que integra Microsoft en Windows 10, y que no incluye el que puedan añadir los distintos OEMs a sus PCs y portátiles.

Aclarada esta cuestión, empezamos:

Age of Empires: Castle Siege

Estamos ante un juego simplón desarrollado por Microsoft que está a la altura de los otros títulos de dicha franquicia. Mediocre y poco recomendable, salvo que seas muy fan de la saga.

Asphalt 8: Airborne

Otro juego, aunque en esta ocasión es de conducción puramente arcade. Su calidad gráfica es bastante buena y es divertido, pero aún así sigue sin ser una aplicación verdaderamente interesante para el usuario medio de Windows 10.

Bubble Witch 3 Saga

Seguimos con los juegos. En este caso es un «clon» del mítico Puzzle Bobble que llegó a Neo Geo y a los arcades en los años noventa. Algunos usuarios puede que lo encuentren divertido y que incluso le dediquen algunas horas, pero no debería tener cabida en Windows 10 como aplicación preinstalada.

Candy Crush Friends Saga

Otro juego preinstalado, aunque en este caso es tan conocido que casi no necesita presentación. Encuadrado en el género de los puzles tuvo una etapa de gran popularidad en tablets y smartphones, pero no debería venir preinstalado en Windows 10.

Candy Crush Saga

Podríamos replicar todo lo que hemos dicho en el párrafo anterior. Puede que estos juegos gusten a algunos usuarios de Windows 10, pero hablamos de una clara minoría.

FarmVille 2: Country Escape

Como su propio nombre indica es el sucesor de FarmVille, un juego que tuvo una etapa dorada en Facebook y que mantiene el enfoque del original.

Gardenscapes

Otro juego. En esta ocasión tenemos que restaurar un jardín para que vuelva a lucir en todo su esplendor. No, no pinta nada en Windows 10.

The Secret Society: Hidden Mystery

Más juegos. Ahora estamos ante un título que combina objetos ocultos, un protagonista con poderes especiales y una misión de rescate que nos llevará a salvar a nuestro tío Richard.

Microsoft Solitaire Collection

Es una colección gratuita de juegos de cartas que tienen su origen en el clásico Solitario, un juego que ha estado presente en Windows desde hace más de 25 años, pero que debería haber pasado a ser una aplicación de descarga opcional en la Microsoft Store.

Seekers Notes: Hidden Mystery

Un juego clásico también de objetos ocultos en el que consumimos energía para completar escenas y rompecabezas. Está claro que tiene su origen en móviles, y que sobra en Windows 10.

Visor 3D

Una aplicación que permite ver modelos o animaciones 3D. Puede ser útil para trabajar con impresión 3D o con sistemas de realidad mixta, pero es innecesaria para la mayoría de los usuarios.

Imprimir en 3D

Esta aplicación es útil solo para aquellos usuarios que tienen una impresora en 3D, una tecnología que tiene una presencia mínima a nivel doméstico.

Portal de realidad mixta

Solo puede ser útil para aquellos usuarios que cuenten con un kit de realidad mixta. Dado que su cuota de mercado es muy baja no debería venir preinstalada en Windows 10, sino quedar como una aplicación opcional presente en la tienda oficial de Microsoft.

Microsoft News

Esta aplicación nos presenta noticias recurriendo a diferentes medios especializados, como por ejemplo The Washington Post, la CNN o The New York Times, entre otros.

Deportes

Una aplicación similar a Microsoft News, aunque centrada en los deportes. Incluye las noticias de más importantes de medios españoles.

Twitter

Es la aplicación oficial de la popular red social de Twitter. Puede ser útil si tenemos una cuenta y somos usuarios habituales, algo que, obviamente, no aplica a todo el mundo.

Fitbit Coach

Una aplicación de ejercicios que está diseñada para ofrecer entrenamientos personalizados. Es gratuita, pero muy limitada, salvo que estemos dispuestos a pagar una suscripción.

Phototastic Collage

Nos permite crear collages con diferentes fotos de una manera sencilla y rápida. Poco interesante e innecesaria.

PicsArt Photo Studio

Otra herramienta que nos permite crear collages y editar imágenes. Ofrece un valor superior a la anterior, pero a pesar de todo sigue sin tener mucho sentido como aplicación preinstalada.

Otras aplicaciones que no consideramos como bloatware

Las aplicaciones preinstaladas que trae Windows 10 no se imitan a las que hemos visto anteriormente, también trae otras como Paint 3D, Spotify, Skype, y «Tú Teléfono» que no podemos considerar como bloatware en sentido estricto, ya que aportan un valor superior y tienen una utilidad real para la mayoría de los usuarios.

En esa categoría podemos incluir también a Maps, MSN Weather, Microsoft Tips, Netflix, al conjunto de aplicaciones de Office y a otras como OneDrive y OneNote.

Como hemos dicho al inicio cada usuario puede tener su propia lista de lo que considera como aplicaciones basura, y puede que no coincida por completo con la que hemos publicado aquí, pero como anticipamos es normal, ya que cada persona es un mundo y sus necesidades y gustos pueden ser muy dispares, lo que hace que una aplicación inútil para un usuario pueda acabar siendo útil para otro.

Antes de terminar os invito a que nos contéis en los comentarios cuales son, en vuestra opinión, las peores aplicaciones que Windows 10 trae preinstaladas. Como de costumbre me mojo yo primero, todos los juegos que hemos listado, ya que en lo personal no creo que tengan el más mínimo valor para usuario de Windows 10.

Os toca, nos leemos en los comentarios.