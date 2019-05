Windows 10 Home Ultra y el futuro de los sistemas Microsoft

Computex 2019. Ha llamado la atención un desconocido Windows 10 Home Ultra listado por Dell como el sistema preinstalado para sus nuevos portátiles con los procesadores Intel Ice Lake de 10 nm. Un responsable de Microsoft ha informado que no tienen nada con ese apellido, pero porqué Dell lo promociona como una nueva versión de Windows.

El pasado año salió a la luz una versión denominada «Home Advanced» que vendría a ser la versión avanzada de Windows 10, equivalente a lo que es Windows 10 Pro for Workstations frente a Windows 10 Pro. Pero nunca llegó más allá de la rumorología de Internet.

Ahora, un gran fabricante como Dell lista un Windows 10 Home Ultra que -bajo otra denominación- podría llegar como versión avanzada. ¿Tendrá novedades relevantes? No lo parece según leemos en Thurrott. Parece ser que Microsoft pretende definir mejor el alcance de las versiones domésticas y empresariales de Windows 10.

Windows 10 Home cubre hoy una gran cantidad de equipos, desde un portátil básico de 200 dólares a un gran portable para juegos de 5.000 dólares. La idea de este Windows 10 Home Ultra, Windows 10 Home Advanced o como se terminara llamando, sería destacar una versión más avanzada para los PCs de mayor potencia. Se activaría en equipos con hardware con procesadores Intel Core i7/Core i9 y los modelos de mayor rendimiento de AMD, Ryzen y Threadripper, con un mínimo de 16 Gbytes de memoria RAM.

Tendremos que esperar a un anuncio de Microsoft. De momento no hay nada oficial. Y tampoco es seguro que una nueva SKU «Advanced» tenga novedades sobre el resto de versiones más allá del marketing.

El futuro de Windows

Microsoft sí ha aprovechado la feria de Taiwán para celebrar una conferencia donde ha recopilado la gran cantidad de equipos que sus socios han presentado en el Computex con su sistema operativo, además de exponer su visión sobre lo que debe ser un sistema moderno para el futuro. Curiosamente, la compañía describió sus ideas de futuro sin mencionar ni una sola vez a Windows 10.

Los conceptos generales los tienes en la imagen y comienzan por unas «actualizaciones perfectas», invisibles y en segundo plano. A nadie escapa que Windows 1o está a años luz de eso. Windows 10 May 2019 Update ha mejorado la situación, pero aún resuenan los fiascos de las dos últimas. O Microsoft es muy optimista o se está refiriendo a otro tipo de sistema operativo distinto que bien podría llegar del Windows Core OS.

La compañía también dijo que un sistema operativo moderno tiene que ser «seguro por defecto». Otro componente de imposible aplicación en el Windows 10 actual.

Microsoft también refiere otros conceptos que sí podrían conseguirse con Windows 10 como la de equipos «siempre conectados», incluyendo transiciones perfectas desde Wi-Fi a redes de banda ancha. Los PC 5G están en camino y Wi-Fi 6 es un gran adelanto.

El «multi-sentido» para describir varios métodos de entrada para interacción con los equipos, como lápices ópticos, voz, toque o mirada, cuentan con buen soporte en Windows 10. No será complicado avanzar en este terreno.

Finalmente, la «agilidad en factores de forma» refiere a la expansión de formatos que también están en marcha, como hemos visto hace unas horas con el Honeycomb Glacier, el espectacular portátil para juegos con doble pantalla de Intel.

No, no sabemos si Windows 10 Home Ultra llegará al mercado, pero ya es seguro que Windows 10 no es el futuro de los sistemas operativos de Microsoft. O al menos no como lo conocemos. Windows Core OS asoma en el horizonte.