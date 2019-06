SSD Kingston KC2000 es la nueva serie de unidades de estado sólido del fabricante californiano. Como te anunciamos hace unas semanas, se trata de la SSD de mayor rendimiento de Kingston para el mercado de consumo, aunque puede instalarse por igual en una estación de trabajo por su alto rendimiento y características profesionales como el cifrado integral.

SSD sigue ganando mercado a buen ritmo consolidándose como el gran estándar en almacenamiento interno a nivel de máquinas cliente. Como acabamos de ver en las presentaciones del Computex 2019, no ha habido ningún fabricante que no apueste por este componente en sus nuevos equipos con presencia significativa de las que emplean la interfaz NVMe PCIe. Y no nos extraña por características, rendimiento y una bajada de precio constante que las está acercando a las unidades SATA.

Si su uso por OEMs es casi masivo, lo mismo podemos decir a la hora de que un usuario monte equipos nuevos o actualice equipos existentes reemplazando discos duros o usándolas junto a ellos en sistemas de almacenamiento híbrido. No vamos a insistir en las ventajas de SSD frente a los discos duros porque te las conoces de memoria. Si lo necesitas puedes revisar nuestra guía actualizada con todo lo que debes saber sobre este componente que se ha convertido en uno de los más interesantes para revitalizar cualquier PC. Como esta Kingston KC2000 que hemos tenido oportunidad de analizar a fondo con una unidad servida por el fabricante que tiene todo para agradar a un usuario o profesional.

Especificaciones SSD Kingston KC2000

Después de series como la SSD UV500 bajo SATA o las SSD A1000 a PCIe de rendimiento medio, Kingston sube el nivel con estas KC2000, destacando por el nuevo controlador y las nuevas memorias, la interfaz NVMe PCIe Gen 3 x4 para elevar su rendimiento entre lo más avanzado del mercado de consumo y un formato M.2 que añade menor tamaño y peso frente a las unidades SATA y flexibilidad de uso en equipos que cuenten con soporte para este factor de forma.

La serie se comercializa en capacidades de almacenamiento de 250 y 500 GB, 1 y 2 TB. La unidad probada es la de 1 TB y cuenta con las siguientes características principales.

Modelo : Kingston KC2000 NVMe PCIe – SKC2000M8/1000G

: Kingston KC2000 NVMe PCIe – SKC2000M8/1000G Capacidad de almacenamiento : 1 Tbyte

: 1 Tbyte Factor de forma : M.2 2280

: M.2 2280 Interfaz : NVMe 1.2 – PCIe Gen 3.0 x4

: NVMe 1.2 – PCIe Gen 3.0 x4 Memorias : TLC 3D de 96 capas de Toshiba

: TLC 3D de 96 capas de Toshiba Controlador : SMI 2262EN

: SMI 2262EN Lectura /Escritura Secuencial : 3.200 / 2.200 Mbytes por segundo

: 3.200 / 2.200 Mbytes por segundo Lectura /Escritura Aleatoria 4K : 350.000 / 275.000 IOPS

: 350.000 / 275.000 IOPS Consumo : 0,003 vatios en reposo / 0,2 W promedio / 2,1 W máximo en lectura / 7 W máximo en escritura

: 0,003 vatios en reposo / 0,2 W promedio / 2,1 W máximo en lectura / 7 W máximo en escritura Temperaturas de servicio : 0 a 70 grados centígrados

: 0 a 70 grados centígrados Vibraciones en servicio : 2,17 G máxima

: 2,17 G máxima Dimensiones : 80 x 22 x 3,5 mm – 10 gramos de peso

: 80 x 22 x 3,5 mm – 10 gramos de peso Vida útil : 2 millones de horas de tiempo entre fallos (MTBF) mínimo

: 2 millones de horas de tiempo entre fallos (MTBF) mínimo Bytes escritos : 600 TBW

: 600 TBW Garantía: 5 años de garantía limitada con asistencia técnica gratuita

A destacar el cifrado por hardware incorporado con protección de datos automático (SED) de extremo a extremo usando y la compatibilidad con soluciones de gestión integrales seguridad (TCG Opal 2.0, AES de 256 bits, eDrive). Kingston ofrece este tipo de características en otros modelos incluso menos avanzados y es infrecuente verla en el mercado de consumo. Un interesante añadido si instalamos la unidad en máquinas profesionales.

Equipo de prueba

La unidad puede instalarse en cualquier ordenador personal que cuente con un puerto M.2 y soporte el protocolo NVMe que convierte la unidad en arrancable. Todos los ordenadores personales de los últimos 2-3 años con slot M.2 a PCIe soportan NVMe, una especificación creada desde cero para estas unidades y que reemplaza a la antigua AHCI. Muchas placas base anteriores también son compatibles tras una actualización de la BIOS / UEFI.

Hacemos este recordatorio porque el formato M.2 también se usa para conectar unidades SATA. No merecen la pena y los fabricantes las están reemplazando por las PCIe (el bus único para el futuro del PC), pero deberás asegurarte antes de la compra revisando las especificaciones de tu equipo. En nuestro caso y comprobando la alta capacidad y rendimiento de la unidad, la hemos probado como unidad única en un PC de sobremesa con las siguientes especificaciones principales:

Placa base ASUS Z170 Pro Gaming

Procesador Intel Core i7-6600K

32 Gbytes de memoria DDR4-2666

Gráfica AMD Radeon RX 480

Como verás, es un equipo de tres años de antiguedad de nivel medio. No te preocupes si tienes un equipo de menos o de más nivel. Lo bueno de las unidades de estado sólido (y más estas PCIe) es que ofrecen grandes ventajas con cualquier tipo de hardware y en el caso de PCs más antiguos, permiten devolverles “una nueva vida” si hablamos de rendimiento frente a los discos duros.

Por supuesto, esta Kingston SSD KC2000 también se puede instalar en un ordenador portátil que tenga un puerto M.2 PCIe disponible. Si te interesa, puedes revisar la instalación en portátiles que hemos ido realizando con otras unidades como en el análisis de la SSD A1000 del mismo fabricante.

Instalación

Como paso previo a la instalación, debemos guardar todos los datos y archivos personales que pretendamos salvar de la unidad de almacenamiento de nuestro equipo. Kingston facilita la tarea ofreciendo el Acronis True Image HD, un paquete de software integrado que permite realizar una copia de seguridad de una unidad de disco entera o de particiones seleccionadas, clonar el sistema operativo, restaurar a partir de datos previamente incluidos en una copia de seguridad y crear un soporte de arranque desde unidades USB o discos CD/DVD. Soporta Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10.

El fabricante ofrece gratuitamente con la SSD una clave de activación para este software de Acronis que puedes descargar desde la página web kingston.com/cloning. Es un buen detalle para empezar porque es una de las mejores aplicaciones del sector. Si necesitas más información de este paso previo puedes revisar algunos de los artículos prácticos que te hemos venido ofreciendo como la guía dedicada a “Mover Windows desde HDD a SSD manteniendo todos los datos”.

Una vez tengamos a salvo nuestros datos, apagamos el equipo, desconectamos cable de energía y periféricos y abrimos el sobremesa. La localización del slot M.2 varía en cada placa base, pero no tendrás ningún problema en encontrarla revisando si lo necesitas el manual de la misma.

Una vez localizada, su instalación es mucho más sencilla que un disco duro o SSD SATA porque no necesita cable de energía y datos. Aflojamos el tornillo de protección, conectamos la unidad y lo volvemos a apretar. Las unidades de almacenamiento anteriores que tuvieras instaladas puedes retirarlas o aprovecharlas junto a la nueva SSD.

Y eso es todo. Cierras tu PC y conectas alimentación y periféricos. Solo nos resta reiniciar en la BIOS para asegurarnos que la unidad se ha instalado correctamente y que la nueva SSD es la primera unidad interna para arrancar en el caso que tengamos otras instaladas. Todo correcto como verás en la captura de la BIOS de la placa:

Rendimiento sobre Windows 10 y Ubuntu 19

La instalación de cualquier sistema operativo es todo un lujo en este tipo de unidades y permite completarlo en 6-7 minutos. No nos vamos a extender en ello. Si necesitas información sobre este tipo de instalaciones puedes seguir esta guía de Windows y Ubuntu porque hemos probado la unidad con los dos sistemas. Hemos realizado sendas instalaciones desde cero como siempre que probamos nuevo hardware y hemos aplicado las últimas actualizaciones a los sistemas, aplicaciones o controladores.

Windows 10

Tras instalar Windows 10 (última versión 1903) lo primero que instalamos es el Kingston SSD Manager, una aplicación del fabricante que nos permite configurar la unidad para un rendimiento óptimo, monitorizar el uso de la partición/disco, acceder al borrado seguro, al cifrado de datos si está activado o a la actualización del firmware.

La herramienta también nos ofrece una amplia información con parámetros sobre el estado de la unidad, bloques o temperaturas. Herramienta muy sencilla de usar.

Comprobamos que está activado el comando TRIM encargado de mantener la velocidad de la SSD durante toda su vida útil. Confirmamos que está activado por defecto con la utilidad TRIMCheck o utilizando la terminal de Windows con el comando fsutil behavior query DisableDeleteNotify.

El primer test que ejecutamos es el popular CrystalDiskMark. El rendimiento en transferencia de datos secuenciales es soberbio especialmente es escrituras, tal y como fijan las especificaciones de la unidad:

AS SSD Benchmark nos permite comprobar también lecturas/escrituras aleatorias IOPS medias. Buen nivel y como en todos los test, muy superiores a las que puedes obtener de una SSD SATA y no digamos de un disco duro.

Lo mismo podemos decir de otro de los test más utilizados, el ATTO Disk Benchmark, que nos ofrece información según el tamaño de los paquetes.

Ejecutamos también otro de los test más exigentes con este tipo de unidades, el Anvil Storage:

Todos estos benchmark muestran una caída de rendimiento que se produce cuando se agota la caché implementada. No sabemos la instalada en esta unidad, pero suele rondar el 2% del total. Es algo que se produce en todas las unidades de estado sólido, pero no es algo que un consumidor note en las tareas diarias.

Finalmente, ejecutamos el PC Mark 10 de Futuremark. No es un test específico para almacenamiento, pero es uno de los más completos de la industria ya que que ejecuta varios test de rendimiento para ordenadores personales, evaluando tareas diarias como navegar por sitios web, chat de vídeo, escritura y hojas de cálculo, edición de fotos y vídeos o juegos. Aquí la puntuación valora todo el conjunto del equipo y para que te hagas una idea, el resultado global aumenta en unos 300 puntos frente al mismo test con una SSD SATA.

Ubuntu 19.04

La instalación de una distribución GNU/Linux como la última versión de Ubuntu se completa de manera rapidísima (6-7 minutos) utilizando un pendrive USB 3.0 como instalador y sin ningún tipo de contratiempo. La aplicación de discos reconoce perfectamente la unidad de Kingston y las particiones.

En cuanto al rendimiento, la misma herramienta nos permite realizar pruebas smart alcanzando en modo lectura la velocidad prometida por el fabricante.

El comando ‘dd’ (Dataset Definition) es otra herramienta sencilla y muy útil, que además de gestionar discos y particiones también nos permite ejecutar un test de rendimiento simple para lectura/escritura:

No hemos entrado en pruebas más detalladas porque únicamente queríamos comprobar que esta unidad ofrece sobre Linux los mismos beneficios que en otros sistemas en un reemplazo del disco duro o de una SSD SATA. Ubuntu soporta perfectamente el protocolo NVME y con ello unidades avanzadas PCIe como esta. La instalación, inicio del sistema, apertura de aplicaciones o reinicios desde modo de suspensión, es rapidísima, obteniendo los beneficios típicos de SSD al igual que en Windows.

Disponibilidad y precio SSD Kingston KC2000

Concluyendo. Unidad sobresaliente para todos los públicos y usos, desde usuarios de consumo para instalar en PCs de sobremesas y portátiles, como para profesionales en estaciones de trabajo profesionales. Sus beneficios en reemplazo de discos duros o de SSDs conectados a SATA son significativos en todos los campos de uso gracias al uso de la interfaz NVMe PCIe.

La SSD Kingston KC2000 ya está disponible en el canal internacional. En España, se puede adquirir en minoristas como PcComponentes con las siguientes capacidades de almacenamiento y precios:

250 GB: 68 euros.

500 GB: 117 euros.

1 TB: 184 euros.

2 TB: 348 euros.

Un precio realmente contenido teniendo en cuenta su rendimiento, características añadidas como el cifrado, el software gratuito Acronis True Image HD y los cinco años de garantía que ofrece el fabricante.