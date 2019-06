Motorola One Pro apunta a ser el tope de gama de Android One

Confundido en un primer momento con el ya anunciado Motorla Moto Z4, finalmente se han filtrado nuevos detalles del que será el primer smartphone de Motorola en incluir cuatro cámaras traseras, y el primer teléfono de estas características con Android One, el modelo Motorola One Pro.

Además de ampliar la actual serie One de Motorola, en el caso de cumplirse las especificaciones esperadas estaríamos ante la llegada del que apunta a ser el nuevo máximo exponente de Android One, por encima de otros teléfonos como el OnePlus 7 Pro o el Samsung Galaxy S10 Plus.

Así al menos lo declaran desde esta web, ya que por el momento no se ha confirmado ninguna información sobre sus componentes internos, si contará de nuevo con un chipset Snapdragon, o si se dará el salto a los nuevos Exynos.

Lo que sí podemos confirmar ya es la pantalla de 6,2 pulgadas, que llevará al Motorola One Pro hasta un tamaño aproximado de 158,7 x 75 x 8,8 milímetros (9,8 mm para el saliente de la cámara trasera). Aunque reducidos, volvemos a ver la presencia de un marco en la parte inferior y un notch en forma de gota de agua en la parte superior, establecidos ya casi como una seña dentro de los terminales de la marca.

Con una estructura de bordes redondeados, en los laterales podremos encontrar los botones de volumen y de encendido, una ranura para tarjetas SIM, un conector de audio de 3,5 mm, y un puerto de carga USB tipo C.

Sin embargo, el punto fuerte reside en la parte trasera del mismo, con un innovador diseño de cámara cuádruple donde, frente a la tendencia de configuraciones verticales u horizontales, Motorola ha optado por una configuración 2×2 en forma cuadrada, y la inclusión del flash en un espacio separado.

En cuanto a la ubicación del lector de huellas, y a falta de información concreta, nos quedan dudas sobre si estará finalmente integrado bajo la pantalla, o si estará ubicado en el logo de Motorola visible bajo las cámaras traseras.

Todavía sin conocerse detalles sobre su precio, disponibilidad ni fecha de lanzamiento, de confirmarse que estas imágenes pertenecen realmente a Motorola, es muy posible que tengamos nuevas noticias del Motorola One Pro muy pronto.

Lo que sí que está claro es que Motorola ha vuelto y viene pisando fuerte, con una gran presencia en la gama media y alta, y atreviéndose incluso con los teléfonos plegables y su esperado Moto Razr.