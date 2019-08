Hace poco vimos una patente filtrada que apuntaba al posible diseño de PS5, la consola de próxima generación de Sony. Las líneas que mostraba dicha patente representaban un cambio importante frente a lo que hemos visto en la generación actual, tanto que no nos parecía viable que acabase siendo utilizado en dicha consola, aunque al provenir de una fuente oficial nos planteamos la posibilidad de que fuera el diseño escogido para los kits de desarrollo.

No andábamos desencaminados, ya que un artista de Codemasters confirmó en Twitter que esa patente filtrada correspondía al diseño de los kits de desarrollo de PS5 que Sony había estado enviando a los desarrolladores, y que no se podía descartar que acabase siendo adaptado, con cambios más o menos marcados, para ser utilizado en la consola que llegará al mercado a finales del próximo año.

Sé que a muchos de nuestros lectores no les terminó de gustar lo que mostraba dicha patente, y os soy sincero, a mi tampoco, pero tras ver una serie de renders realistas basados en ella debo decir que he cambiado totalmente de opinión. Como podemos ver en las imágenes adjuntas, cortesía de LetsGoDigital, una PS5 con ese nuevo diseño no quedaría nada mal, sobre todo si Sony mantiene la línea de colores que se ha utilizado en estos renders.

El espacio central es lo único que todavía me desagrada un poco, pero las rejillas con ese toque de luz azulada lo compensan y entiendo que podría contribuir a conseguir un buen flujo de aire. Dicha franja también evitaría problemas de refrigeración al colocar la consola en vertical, ya que el aire seguiría entrando sin problemas y podría salir perfectamente por el espacio trasero, puesto que la consola se apoya sobre unas aletas de plástico.

Aunque a nivel de especificaciones PS5 va a utilizar componentes fabricados en proceso de 7 nm, un procesador Ryzen 3000 y una GPU Radeon Navi, sus necesidades de disipación van a ser muy elevadas debido a su alto rendimiento. Sabemos que el primero será un chip con 8 núcleos y 16 hilos a 1,6 GHz-3,2 GHz y que la segunda tendrá 2.560 shaders, los mismos que monta la Radeon RX 5700 XT, una tarjeta gráfica que tiene un TDP de 225 vatios.

Suponemos que Sony habrá dado forma a soluciones semipersonalizadas de ambos componentes para abaratar costes y reducir las necesidades energéticas y la generación de calor, pero en cualquier caso será fundamental contar con un buen sistema de refrigeración, sobre todo para evitar problemas de temperatura a medio y largo plazo y para asegurar una buena vida útil de la consola.

¿Os gusta como luce PS5 en estos nuevos renders? ¿Qué creéis que debería cambiar Sony? Los comentarios son vuestros.