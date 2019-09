HyperX FURY DDR4, análisis: rendimiento premium a coste medio

Allá por 2002, Kingston, fabricante conocido por sus memorias USB y RAM, lanzó HyperX, una marca especializada en alto rendimiento, y que poco a poco comenzó a expandir su negocio a otros componentes como memorias SSD y periféricos orientados al gaming como ratones, teclados o auriculares.

Si bien es cierto que la marca se hizo famosa gracias a estos últimos (llegando a hacer frente a otros dispositivos de gama premium), no deja de lado una de las especialidades de la casa Kingston, y también ha sabido hacerse sitio en memorias pensadas para gaming.

Y es que recientemente ampliaron su catálogo con las memorias HyperX FURY DDR4, que al igual que otros productos de la compañía, se presentan como un producto pensado para los juegos y jugadores más exigentes.

Especificaciones HyperX FURY DDR4

Capacidades: 4 GB, 8 GB, 16 GB

Frecuencias: Hasta los 3466 MHz

Latencias: CL15 y CL16 (según modelo)

Voltaje: De 1,2 V a 1,35 V (según modelo)

Temperaturas de funcionamiento: De 0 °C a 85 °C

Dimensiones: 133,35 mm x 34,1 mm x 7,2 mm

Una de las cosas que llama la atención en nuestra primera toma de contacto con las HyperX FURY DDR4 son los disipadores. Hace pocos años estábamos acostumbrados a que estas memorias vinieran sin ningún tipo de disipación, con los módulos al descubierto.

Dadas las exigencias del guión a la hora de trabajar con juegos de alta exigencia de rendimiento, y dando cada vez más importancia a la estética, los fabricantes comenzaron a trabajar con la disipación pasiva utilizando placas de aluminio, considerado ya prácticamente un estándar en memorias de alto rendimiento.

Además del aspecto estético, cumplen su cometido sin más, y es un añadido que agradecerán aquellos con problemas de temperaturas y que acaban buscando su propia solución.

Dicho esto, el disipador solo será una desventaja para aquellos que dispongan de su propio disipador para memorias RAM (bien pasivo o bien parte de una refrigeración líquida), ya que muy probablemente tendrán que desprenderse de las que vienen de serie, aunque pueden trabajar perfectamente con éstas.

En nuestro caso hemos trabajado con 4 memorias de 4 GB cada una, lo que suman un total de 16 GB ocupando todos los slots de nuestra placa base. La altura estas memorias, de línea más bien baja, ayuda notablemente a su montaje, especialmente si tienen de “vecino” un disipador grande, como acostumbramos a ver en varias configuraciones,

Nuestra recomendación es que, si vais a trabajar con todos los slots de la placa base, tener muy en cuenta las dimensiones de vuestro disipador actual y las de estas memorias (3,41 alto x 13,34 cm de largo). Por otro lado, si utilizáis refrigeración líquida en el procesador, esto no será un problema.

Antes de continuar con el análisis, hay que recordar que no todo es tener mucha memoria RAM, existen diferentes especificaciones que se deben tener en cuenta a la hora de comprar una RAM, máxime cuando hablamos de DDR4, pues aspectos como las latencias han cambiado levemente, como comentaremos después.

Quizás la característica que más ha salido castigada con la llegada del DDR4 sea la latencia, que con unos CAS de 15 y 16, se situaría en el corte más bajo entre las DDR4 (aunque notablemente por encima de los CAS 10 de las DDR3).

Obviamente hay que resaltar que esto no es un elemento determinante a la hora de comprar memoria RAM por encima de otras especificaciones y que en esta generación de memorias han pasado a un segundo plano para priorizar otros aspectos como la velocidad de transferencia y los voltajes. Pese a ello, vemos latencias superiores a 20 en otras memorias DDR4 de gama premium, lo que hace que estas memorias sean excelentes en este aspecto.

Otros aspectos

Además del modelo estándar, también existe un modelo que incorpora iluminación RGB, para aquellos que, además de rendimiento, buscan un elemento estético más que notable, siendo además compatible con diferentes controladores de iluminación como Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion o MSI Mystic Light Sync, entre otros.

El banco de pruebas se ha llevado a cabo junto con un procesador Intel Core i7 8700k y una gráfica NVIDIA GeForce 1080 Ti. No hay muchos elementos que probar a la hora de comparar diferentes memorias RAM que no sean la velocidad y su comportamiento en juegos. Está claro que no vamos a encontrar un cuello de botella en estas memorias, y hacen muy buen tándem con el procesador.

Ya sea en videojuegos (velocidad de carga de niveles, arranque de juegos,…) como en tareas propias del sistema operativo (arranque del sistema, transferencia de archivos entre carpetas) nos encontramos con un rendimiento excelente, que comparado con otras memorias que casi doblan su precio, resulta mínimo.

Para nuestro caso particular, hemos podido probarlas en dos ordenadores, cambiando entre una configuración de 2 slots y el uso completo de las 4 RAM.

Dicho esto, cabe comentar que la diferencia entre la utilización de 2 o 4 slots resulta mínima, pese a que los expertos siempre han recomendado trabajar ocupando todos los slots. Sin embargo, como recomendación personal consideraría primero optar por ocupar sólo 2 slots de memoria, dejando los otros para una posible expansión en el futuro en el caso de considerarla necesaria.

Como cierre del análisis, decir que con las memorias HyperX FURY DDR4 no nos equivocaremos, ya que nos encontramos con unas memorias de muy alta calidad, que además no notarán nuestros bolsillos (en lo que a memorias DDR4 se entiende, ya que para 2 memorias de 8 GB cada una de 3200 MHz, estas memorias no llegan a 100 euros).

HyperX FURY DDR4 cuenta con memorias individuales desde los 4 GB (8GB en el caso del modelo RGB) y hasta los 16 GB, estando disponibles también en kits de 2 y 4 memorias. Además, disponemos de todo el catálogo de frecuencias para cada uno de los modelos de estas memorias, desde 2400 MHz hasta 3466 MHz, que trabajarán en función de las capacidades de nuestra placa base.

Si estáis preparándoos para dar el salto a DDR4, considerad estas memorias como una opción en la que ahorraréis con respecto a otros componentes Premium y no perderéis rendimiento.