Windows 10 ya está activo en más de 900 millones de dispositivos

Windows 10 ha superado los 900 millones de dispositivos activos, según ha anunciado el vicepresidente corporativo de Microsoft, Yusuf Mehdi, en su cuenta personal de Twitter.

La última versión del sistema operativo sigue así la marcha ascendente que emprendió con su lanzamiento hace algo más de cuatro años. De hecho, Mehdi comenta que el crecimiento de la cuota de Windows 10 ha aumentado más en los últimos doces meses que nunca antes.

El hito anterior más inmediato se dio el pasado mayo, cuando Windows 10 alcanzó los 800 millones de dispositivos activos, por lo que este nuevo tramo lo ha conseguido en apenas seis meses y medio. En términos generales, esta versión del sistema ya acumula más del 50% de la cuota en PC.

#Windows10 is on more than 900M devices! Thanks to our customers, we added more new Windows 10 devices in the last 12 months than ever before. From PCs to HoloLens to Xbox to Surface Hub, Windows continues to power innovation—with more to come next week! https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/38fKk50IEH

— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) September 24, 2019