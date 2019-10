Apple Store ha comenzado a vender el periférico Microsoft Xbox One. Déjame repetirlo porque no habíamos podido escribirlo hasta ahora: Apple Store está vendiendo hardware de Microsoft al cliente final.

El mundo se ha vuelto loco, aparentemente. No hay mes que no tengamos noticias de un nuevo acercamiento de Microsoft a Linux después de las críticas de trazo grueso al sistema libre; descarta Windows Mobile y usa el sistema de un rival como Google para su dispositivo más innovador (Surface Duo); Intel usa un chip gráfico de AMD en sus procesadores o Sony forma alianza con Microsoft para soportar streaming de juegos.

Son ejemplos de «colaboración» entre rivales que terminan beneficiando a ambas partes y en muchas ocasiones también al consumidor. Aunque la tienda de Apple vende desde hace tiempo software de Microsoft como Office, la llegada de hardware de Microsoft a la Apple.com es una gran novedad. No ya por un controlador que se puede comprar en otros minoristas, sino por la novedad que supone teniendo en cuenta lo cerrado del ecosistema de los de Cupertino y la rivalidad entre ambas compañías.

It’s not just a controller. It’s your enemy-slaying sword, your pitcher’s golden arm, your salvation from lava.

Play Apple Arcade games with your favorite controller. Here’s how to pair an Xbox Wireless Controller with your Apple TV, iPad, or iPhone: https://t.co/RkPSovE7uq pic.twitter.com/LvDNOeaxNX

— Apple Support (@AppleSupport) October 5, 2019